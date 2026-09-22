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Новость дня Недвижимость и ЖКХ

Отопительный сезон в детсадах Калуги начнется перед дождичком в четверг

Дмитрий Ивьев
22.09, 14:00
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Тепло в социальные учреждения Калужской области придет уже на этой неделе.

В последние дни в регионе растет заболеваемость ОРВИ, а температура воздуха падает.

- В связи с чем принял решение с 24 сентября начать подачу тепла в детские садики, школы, больницы, соцучреждения с круглосуточным пребыванием людей, - сообщил губернатор Калужской области Владислав Шапша.

Отопление начнут включать с утра. По прогнозам синоптиков, температура воздуха в этот день составит 9… 14 градусов тепла. Утром ожидается переменная облачность, а в обед прогнозируется дождь.

Когда подавать тепло в жилые дома, муниципалитеты будут решать самостоятельно в зависимости от погоды.

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