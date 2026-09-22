Отопительный сезон в детсадах Калуги начнется перед дождичком в четверг
Тепло в социальные учреждения Калужской области придет уже на этой неделе.
В последние дни в регионе растет заболеваемость ОРВИ, а температура воздуха падает.
- В связи с чем принял решение с 24 сентября начать подачу тепла в детские садики, школы, больницы, соцучреждения с круглосуточным пребыванием людей, - сообщил губернатор Калужской области Владислав Шапша.
Отопление начнут включать с утра. По прогнозам синоптиков, температура воздуха в этот день составит 9… 14 градусов тепла. Утром ожидается переменная облачность, а в обед прогнозируется дождь.
Когда подавать тепло в жилые дома, муниципалитеты будут решать самостоятельно в зависимости от погоды.
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