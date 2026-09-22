Калужские строители закончили восстановление многоквартирного дома в Первомайске

Бригада специалистов из Калужской области закончила восстановительные работы в жилом многоквартирном доме по улице Макушкина, 8А в подшефном Первомайске

Калужане отремонтировали кровлю площадью 520 кв. м, восстановили девять входных групп и выполнили остекление на площади 17 кв. м.

Ранее специалисты из региона также закончили восстановительные работы еще в нескольких домах и на инфраструктурных объектах в подшефном регионе