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Недвижимость и ЖКХ

Калужские строители закончили восстановление многоквартирного дома в Первомайске

Дмитрий Ивьев
22.09, 08:28
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Бригада специалистов из Калужской области закончила восстановительные работы в жилом многоквартирном доме по улице Макушкина, 8А в подшефном Первомайске

Калужане отремонтировали кровлю площадью 520 кв. м, восстановили девять входных групп и выполнили остекление на площади 17 кв. м.

Ранее специалисты из региона также закончили восстановительные работы еще в нескольких домах и на инфраструктурных объектах в подшефном регионе

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