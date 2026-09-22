Калужские строители закончили восстановление многоквартирного дома в Первомайске
Бригада специалистов из Калужской области закончила восстановительные работы в жилом многоквартирном доме по улице Макушкина, 8А в подшефном Первомайске
Калужане отремонтировали кровлю площадью 520 кв. м, восстановили девять входных групп и выполнили остекление на площади 17 кв. м.
Ранее специалисты из региона также закончили восстановительные работы еще в нескольких домах и на инфраструктурных объектах в подшефном регионе
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