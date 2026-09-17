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Недвижимость и ЖКХ

В Ермолино завершился капремонт теплосетей

Дмитрий Ивьев
17.09, 11:00
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В Ермолино Боровского округа специалисты завершили капремонт теплосетей по улице ОПХ Ермолино, рассказал министр строительства и ЖКХ по Калужской области Вячеслав Лежнин.

Обновленная инфраструктура позволит улучшить качество теплоснабжения Боровской центральной районной больницы, ГБУ КО «Медынский ДСО» и многоквартирного дома № 5.

Ремонт проведен при финансовой поддержке областного и местного бюджетов в рамках государственной программы Калужской области «Энергосбережение и повышение энергоэффективности в Калужской области».

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