В Ермолино завершился капремонт теплосетей

В Ермолино Боровского округа специалисты завершили капремонт теплосетей по улице ОПХ Ермолино, рассказал министр строительства и ЖКХ по Калужской области Вячеслав Лежнин.

Обновленная инфраструктура позволит улучшить качество теплоснабжения Боровской центральной районной больницы, ГБУ КО «Медынский ДСО» и многоквартирного дома № 5.

Ремонт проведен при финансовой поддержке областного и местного бюджетов в рамках государственной программы Калужской области «Энергосбережение и повышение энергоэффективности в Калужской области».