В Ермолино завершился капремонт теплосетей
В Ермолино Боровского округа специалисты завершили капремонт теплосетей по улице ОПХ Ермолино, рассказал министр строительства и ЖКХ по Калужской области Вячеслав Лежнин.
Обновленная инфраструктура позволит улучшить качество теплоснабжения Боровской центральной районной больницы, ГБУ КО «Медынский ДСО» и многоквартирного дома № 5.
Ремонт проведен при финансовой поддержке областного и местного бюджетов в рамках государственной программы Калужской области «Энергосбережение и повышение энергоэффективности в Калужской области».
Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим! Выделите её и нажмите сюда!
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь