Началась реставрация главного дома усадьбы Ярошенко
В селе Санатория «Павлищев Бор» стартовала реставрация главного дома усадьбы Ярошенко — значимого памятника истории и культуры региона.
Долгое время усадьба стояла заброшенной, но теперь у неё появился шанс на вторую жизнь. Главная цель работ — остановить разрушение здания и шаг за шагом вернуть ему прежний облик.
Специалисты проведут масштабное восстановление главного дома, а также планируют привести в порядок хозяйственные постройки. Так удастся сохранить усадебный ансамбль как единое целое.
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