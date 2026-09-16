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Недвижимость и ЖКХ

Началась реставрация главного дома усадьбы Ярошенко

Дмитрий Ивьев
16.09, 16:20
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В селе Санатория «Павлищев Бор» стартовала реставрация главного дома усадьбы Ярошенко — значимого памятника истории и культуры региона.

Долгое время усадьба стояла заброшенной, но теперь у неё появился шанс на вторую жизнь. Главная цель работ — остановить разрушение здания и шаг за шагом вернуть ему прежний облик.

Специалисты проведут масштабное восстановление главного дома, а также планируют привести в порядок хозяйственные постройки. Так удастся сохранить усадебный ансамбль как единое целое.

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