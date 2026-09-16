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Недвижимость и ЖКХ

В Износках строят новый жилой квартал

Дмитрий Ивьев
16.09, 11:27
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В рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» в Износках активно возводят жильё.

Как рассказал глава местной администрации Владимир Леонов, за последний месяц на стройплощадке заметно продвинулись: уже готовы коробки домов, уложены кровли, сейчас рабочие обшивают здания сайдингом.

Параллельно прокладывают коммуникации: почти закончили с водоснабжением, строительство газопровода подходит к завершению. Кроме того, проложили новую дорогу — теперь к микрорайону есть удобный проезд, а путь туда стал короче.

Владимир Леонов отметил, что впереди ещё много работы. Он лично контролирует каждый этап стройки и благоустройства.

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