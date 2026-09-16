В селе Дворцы закончили капремонт теплотрасс

В Дзержинском муниципальном округе, в селе Дворцы, завершили капитальный ремонт тепловых сетей. Об этом рассказал министр строительства и ЖКХ Вячеслав Лежнин.

Работы провели на улице Фёдорова — обновили 168,5 погонного метра теплотрасс.

Ремонт финансировали из областного и местного бюджетов в рамках региональной программы «Энергосбережение и повышение энергоэффективности в Калужской области».