В селе Дворцы закончили капремонт теплотрасс
В Дзержинском муниципальном округе, в селе Дворцы, завершили капитальный ремонт тепловых сетей. Об этом рассказал министр строительства и ЖКХ Вячеслав Лежнин.
Работы провели на улице Фёдорова — обновили 168,5 погонного метра теплотрасс.
Ремонт финансировали из областного и местного бюджетов в рамках региональной программы «Энергосбережение и повышение энергоэффективности в Калужской области».
Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим! Выделите её и нажмите сюда!
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь