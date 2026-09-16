В Тростье обновляют очистные сооружения

В деревне Тростье Жуковского района продолжают реконструировать канализационные очистные сооружения. Сейчас объект готов на 72%, сообщил 15 сентября министр строительства и ЖКХ региона Вячеслав Лежнин.

Уже сделали подготовительные и демонтажные работы, поставили резервуары для пожаротушения, резервный источник электричества и нужное электрооборудование. Подготовили площадки, где разместят технику для очистки воды, и проложили новую напорную канализацию.

Сейчас специалисты ставят и подключают оборудование, тянут трубы, монтируют колодцы и налаживают электроснабжение на территории. Всё основное оборудование уже привезли на площадку — скоро его настроят и запустят.