Обнинск
+15...+16 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Недвижимость и ЖКХ В Тростье обновляют очистные сооружения
Недвижимость и ЖКХ

В Тростье обновляют очистные сооружения

Дмитрий Ивьев
16.09, 08:06
0 202
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

В деревне Тростье Жуковского района продолжают реконструировать канализационные очистные сооружения. Сейчас объект готов на 72%, сообщил 15 сентября министр строительства и ЖКХ региона Вячеслав Лежнин.

Уже сделали подготовительные и демонтажные работы, поставили резервуары для пожаротушения, резервный источник электричества и нужное электрооборудование. Подготовили площадки, где разместят технику для очистки воды, и проложили новую напорную канализацию.

Сейчас специалисты ставят и подключают оборудование, тянут трубы, монтируют колодцы и налаживают электроснабжение на территории. Всё основное оборудование уже привезли на площадку — скоро его настроят и запустят.

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

Новости по тегу
область
Лента настроения
0 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IjhXcktuczRqMUxpQzZMMkhCaG5xNVE9PSIsInZhbHVlIjoiTmF1Zmw1bXR6dXJVeThFUzJRSDBzUnd5VS9BNDJRbEQvTWpwSnpiYlMwMTVQWEdsdGhFc3lPUmtTU29VMXpLeG5WSmFPcHQvLzN4ajNQNVBzM21rbURkUVZqQTNTMXdRUks3dktiemlaYkl6MDFIYWJOKzBsYWN0Mkp1NVh5dTZIenROOFBrVVM3WDlYZ0RrQ0ZmSGNzbGhPOVRKMWVPNHZsczliS1hWNGgxZ2ZHT0VXaTFUaVdEbUxSbm9KVWFueHcxSkNFNktqU1R3YUw3ZXlFTEg0aGtOZ3J6NG1yR1V1a0daWGRJYWdmSXVpTmFZbmdldjZFaWVzdHNsOHVPRmJxWFU0UXJQSnlFUUN0SXN6WnppalNrdmVFT0VRTEVlYzdoWGtaUXV3Z0RlcUFqYm5aU0dqaVBXdkdQQ3VNRE1XLy9KaXRtdWtLMldjZ0pQc084cUVJZjBoUTQ1R0N4dmZURGRwQ0Nod3l3OW9YK1VCTTYvUVo5OGUxQlp2aHExV2xVT2tHYkJySjJjZXhRd2NWcGp3YjUrU0lpNlR1NDJjbm1vbmw1czRhUjBYNFkvOWNOT3ZCUDBqSnQ1aHRkUiIsIm1hYyI6IjQyMjdkOTU5MDQzZTYwMTc3OGRlYmU4NmU4MDMzNmIxNDNiMTEwYmNkYmYyZTUzYjcyODgyOGNkMTJmMDhlZmMiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6ImJaQVhKVU83TXNLSy9yZ29JZmdXZ1E9PSIsInZhbHVlIjoidVJrVFBKTWFCMVIrVElVWVEyTnZzQ0hiNGYwbW1GQUNnRkVpcjZHT0FHOVZwWlUxdWg2eGdVY2dzdUI1dzdiTlp3ZVJxWGdyQ3dCUHhIc01VWlR6K05CQTMrd1RKdXVYZFBVVDRnOFloWVVYYzdKOUZiVXNDSWNGeDV5MzFlbytFZ1Q0a2JUYzlJQ2llVWNxT1lMRGpXWXRsaVBISWdRZWwvVTU4cHVsVzBsaGNjU01PWG5jeWJibG5PVFlqck9aVm5QdWlRMHpDWWU2UDRNNGp5VHI0NEdzaWJOZDc0RTV6UDU4YU5jdWNIcndjbEVqNHJRcWNGdHV3L1VyQzVBWis3VndUSHgwRG9EK3kxTDdnWjROaEVZQ0JwM0I3RWFMZkJqVk9QQ3hnTlpNeTlpcS9HVm5jQVM4UTNzOTFvRTF4d1dUckFhSkZTYVpmdVRFN0pDbTcrOHVIdjVqRDFYQmdFRFk5bnZZSno0TnAzM0lKWTV1Zk55bS85OXFSVzhXVEVxMFYwRGZyZTd5cUZSR2poM3hyU0lqd2ZlUnhwdjVobk5rNU9iRFBid3l5ZFhmSFJaK0pLM0ZPN1ovNmg5S1dkcGVLRWtuVzV5TG9rN3UyakMrWm9BWmx4cjFDajJTdVpyZUJuVVRleWRpNzdWek9TTXNsZVRUZm1NamFqd3VNeDBCRUYxUHZKM3RhREJUMFJ0YWJucW9zRHNuWUlJVTQ1L0Zlenphb0EreUN0NzBBRjk5dnFjUzJKdzBJTHB3YXZCUjBDNlpVUWVDZ0xLRTVITURQSDNQY1hYZHcvOUF2WVlubFZLQ0owckJLQ2JSSVVVN0tJcVh6Yjh5bFY2VSIsIm1hYyI6ImQyYTcxNWUzOTgwZTFhNjEwMmU3ZTEyZmEyMmU3YWRjNDk1NWVkYjU5Mzk4MTk1Y2Q3MWE3NDhkYTFhODdlMDAiLCJ0YWciOiIifQ==
18+