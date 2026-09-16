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Недвижимость и ЖКХ

Почти 4300 жителей Калуги обезопасили своё жильё от мошенников

Дмитрий Ивьев
16.09, 08:43
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С начала года почти 4300 калужан поставили запрет на сделки с их недвижимостью без личного участия. Это помогает защититься от аферистов: те нередко пытаются продать чужую квартиру по поддельным документам или доверенности.

Суть в том, что в реестре (ЕГРН) появляется отметка: без самого владельца никакие сделки — ни продажа, ни дарение — провести нельзя. Даже если кто-то принесёт доверенность, Росреестр не оформит сделку. Чтобы её всё-таки провести, собственнику придётся лично прийти в МФЦ. Услуга бесплатная и действует бессрочно.

Оформить запрет можно двумя способами: прийти в любой МФЦ Калужской области — с собой нужен только паспорт, сделать всё онлайн через Госуслуги — понадобится приложение «Госключ».

Чаще всего такой защитой пользуются пожилые люди и те, у кого квартира находится в другом городе. Эта возможность — часть цифровых сервисов, которые развивают в рамках нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства».

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