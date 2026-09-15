Обнинск
+16...+17 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Недвижимость и ЖКХ Для дольщиков калужского ЖК «Калейдоскоп» нашли нового застройщика
Недвижимость и ЖКХ

Для дольщиков калужского ЖК «Калейдоскоп» нашли нового застройщика

Дмитрий Ивьев
15.09, 08:33
1 576
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

В Калуге наметился прогресс в решении проблемы обманутых дольщиков ЖК «Калейдоскоп». Об этом рассказал 14 сентября губернатор Владислав Шапша.

Ранее стройку приостановили из-за недобросовестных действий компании-застройщика ООО «Калугаэлитдевелопмент»: в ноябре 2025 года фирму признали банкротом. В итоге более 300 человек остались без обещанных квартир.

По поручению губернатора региональный минстрой и городские власти стали искать способ завершить проект — и остановились на механизме замены застройщика. Недавно Арбитражный суд одобрил кандидатуру новой компании: она станет приобретателем объекта. Теперь предстоит пройти необходимые юридические процедуры — после этого строительство смогут возобновить.

Владислав Шапша напомнил, что ранее в Калужской области удалось закрыть вопросы по всем 24 долгостроям, включённым в Единый реестр проблемных объектов. Губернатор выразил надежду, что и дольщики «Калейдоскопа» смогут восстановить свои права и получить жильё.

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

Новости по тегу
калужская область
Лента настроения
5 оценили
60%
0%
40%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 1 комментарий
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IlpKYVJESDNkekVUSE8yTXZJbWJpOHc9PSIsInZhbHVlIjoiUTJKZk9CbHB5d0Z6UysxWnNqdjJna2lnK1MwS2Q2UFZPaHQvbHhhL3ovWHNmSjg3d0xxMXZJMzFtbDdvQkVaM2tQZTRNUkV5ckM5SnpLWVNxM0RtUkxDeHN0OTByczlNZnBjdnNJU2xZQW5FRnVGNkZKWWhrK3ZBL3FFaXZSYVJTODNBN2d2S0tzZGQzdllTNFF0OTUrQWxIVEprbElHUkJaRzFGdEJ3UjJ1aUk3cVFiZ0hEQ21LRVl3L01tbnYvNndrNXF6Z1BSV2RxVEh4UllHbGQ3UHQyMXU0WXAvZlcyRjk5K3JoSEhLYkJES294YXh6RksrUEx6SThaZE1oczZJYVZXaGsvRUFYMTVOMXIrcXc2RlhLNmozWXUvVElKQTR4YzhPZmYzY2djUW5IOXYvRDdaY2REV1g0MzRqQ1picGoraW5rMjFCQkZVWUNGMzI4L0Z1UE15Zm11ZWl3MkFWR09kWmJpNXhVc0dxVWNCd0ltRVpLbUNWdTNXM0tRclZWR1N6Q2NxRGgvYzlHTUVVVVhCd01ZaDN6WWVTTmcrYWdHSk94WkJtbjFxVE1ERzRtVjlYZGt5RDJVSWNwMiIsIm1hYyI6IjgxMTA4OTU1ZTU4NTU0NzIwMmUyYWE3MjVjYzIxYmM3ZTlkOWIwMzcyYzU5YmQ1NzE4MzMyNGVjN2JmM2Q2ZGMiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6Im1CR1JqdzhNdWxtdEVsNkovOWxIV1E9PSIsInZhbHVlIjoid3NrTE9DYiswU0pNem1pVDNFZlh6TFhrMGcvWTM4dkdTWWZPc0hxOW1pcXlTR3k3ckhlNUFHWGtieHhlenVGcHd5STlRL1FjQUU2ZTVva3VqVGFrTEFmK29qdDdXYjBqdUs3c2M2bmdqcG42aDc2R1h4WlMyRTQrMHRXS2ZTZ0x4ZVhyWk5uYjMzd2R1MExzaWJBTkZ6OFdXZG1lYnBYZnQ5OXE0Z0NBRjFUYStlQ01MTEtWTmYwM0xzblk2VEZlMWJRVXdjaVo0Zm9xQ1llUmtrSWNjMW1pV2ozSllGQ05FMHZxL3JZVU1ZZ2xob2poVjVqWWFZajVlazlCeTB6QXlUTXd4TWt0VnI3Y042SmtJMklSQWxKMHhBbUY3bXpvZnV3OHBrcFhLYkNHTzlCQXpsQVZaL3Q0ai90L2NQdHIxVkdMKzcrcGhqbGRPWjhmWDhJRWVOK25RWDdyTzIyMTdvWXZSNHZPdEVNMGxQWStPYUZMUEh0V2tOWnY1NzNGZU1wbFBUZlhtTldQUjdHTGxCeURTY2FlRjlmNUJHUVhVSVplVmpnQUFVT3BTWnVaSWpxZnhrVm90ZXVVNStxU2l6U1gySmFWSWNMZVBtaHIrOUF6b1Rta3JvYzZXWFhnbXFRRGlIS2hkSjRQOGFmMUZIRG0rK1cyR01GOE5TN1JNSlROcUlhR09xdjJ5SHYwSzFFWDdrRk1yNDdUSUlHdXppVVJUT1BDYTh1Zm5VamFlZGFBNUp6ZE5kYS8wK3NGZWFSdTg0SmR4N0dOZ1ZFbUo3SWlTRUFVQU0weHEwOUxBdUhreWlGL0F3cnFBYS82SGtLUC9sMXlFb3JsZ1RINCIsIm1hYyI6Ijg1ZWIxNDBjYjY5NTQ0NGNiYjkxNDUxZmY2NTZjNTVmMjljOTg4M2M3YzYyNmQ3ZWUzOTcxNDdkZWNiMDIwZGEiLCJ0YWciOiIifQ==
18+