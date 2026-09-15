Для дольщиков калужского ЖК «Калейдоскоп» нашли нового застройщика

В Калуге наметился прогресс в решении проблемы обманутых дольщиков ЖК «Калейдоскоп». Об этом рассказал 14 сентября губернатор Владислав Шапша.

Ранее стройку приостановили из-за недобросовестных действий компании-застройщика ООО «Калугаэлитдевелопмент»: в ноябре 2025 года фирму признали банкротом. В итоге более 300 человек остались без обещанных квартир.

По поручению губернатора региональный минстрой и городские власти стали искать способ завершить проект — и остановились на механизме замены застройщика. Недавно Арбитражный суд одобрил кандидатуру новой компании: она станет приобретателем объекта. Теперь предстоит пройти необходимые юридические процедуры — после этого строительство смогут возобновить.

Владислав Шапша напомнил, что ранее в Калужской области удалось закрыть вопросы по всем 24 долгостроям, включённым в Единый реестр проблемных объектов. Губернатор выразил надежду, что и дольщики «Калейдоскопа» смогут восстановить свои права и получить жильё.