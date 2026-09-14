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Недвижимость и ЖКХ

В Калуге ремонтируют дом на улице Чебышева

Дмитрий Ивьев
14.09, 15:38
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О ходе работ в понедельник, 14 сентября, рассказал министр строительства и ЖКХ региона Вячеслав Лежнин.

- В доме № 5 по улице Чебышева продолжаются работы по капитальному ремонту.Дом является объектом культурного наследия, поэтому при проведении ремонта особое внимание уделяется сохранению его исторического облика и конструктивных особенностей, - отметил министр. - В ходе ремонта усилена стропильная система, заменены повреждённые и сгнившие элементы, приведены в порядок металлические конструкции.

Жители дома отмечают качество и организованность работ, аккуратность специалистов и соблюдение сроков.

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