В Калуге ремонтируют дом на улице Чебышева
О ходе работ в понедельник, 14 сентября, рассказал министр строительства и ЖКХ региона Вячеслав Лежнин.
- В доме № 5 по улице Чебышева продолжаются работы по капитальному ремонту.Дом является объектом культурного наследия, поэтому при проведении ремонта особое внимание уделяется сохранению его исторического облика и конструктивных особенностей, - отметил министр. - В ходе ремонта усилена стропильная система, заменены повреждённые и сгнившие элементы, приведены в порядок металлические конструкции.
Жители дома отмечают качество и организованность работ, аккуратность специалистов и соблюдение сроков.
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