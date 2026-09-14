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Недвижимость и ЖКХ

В Калужской области завершают работы по запуску новых инженерных сетей

Дмитрий Ивьев
14.09, 10:11
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За последнюю неделю в Центр управления регионом (ЦУР) поступило 2537 сообщений — это на 1 % больше, чем неделей ранее. Как рассказал руководитель ЦУР Алексей Паршин, чаще всего жители жаловались на отключения воды. Основной поток таких обращений (с 9 по 11 сентября) пришёл из калужского микрорайона Кубяка.

Министр строительства и ЖКХ области Вячеслав Лежнин пояснил, что перебои были связаны с плановой пусконаладкой новых инженерных сетей. Он заверил, что все работы завершат в ближайшее время.

Ещё одной темой обращений стали сложности с доступом к электронным медицинским документам на портале «Госуслуги». По словам министра здравоохранения Калужской области Анны Черновой, технические неполадки устранили за сутки — сейчас система работает штатно, её стабильность контролируют вручную. Чтобы сделать сервис надёжнее, в дальнейшем планируют запустить новые серверы.

Анна Чернова также напомнила, что при необходимости медицинские документы можно получить у своего лечащего врача.

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