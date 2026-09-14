Калужане помогают Первомайску готовится к отопительному сезону
Аварийная бригада из Калужской области завершила работы по восстановлению инженерных систем — они привели в порядок сети в жилых домах и административных зданиях Первомайска.
Глава городского округа Сергей Колягин поблагодарил калужских специалистов за профессионализм и поддержку.
Он также сообщил, что его первый заместитель Александр Сополев встретился с мастерами и вручил им благодарственные письма — в знак признания их добросовестной работы и ответственного подхода.
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