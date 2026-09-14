Калужане помогают Первомайску готовится к отопительному сезону

Аварийная бригада из Калужской области завершила работы по восстановлению инженерных систем — они привели в порядок сети в жилых домах и административных зданиях Первомайска.

Глава городского округа Сергей Колягин поблагодарил калужских специалистов за профессионализм и поддержку.

Он также сообщил, что его первый заместитель Александр Сополев встретился с мастерами и вручил им благодарственные письма — в знак признания их добросовестной работы и ответственного подхода.