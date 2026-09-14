Обнинск
+15...+16 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Недвижимость и ЖКХ Калужане помогают Первомайску готовится к отопительному сезону
Недвижимость и ЖКХ

Калужане помогают Первомайску готовится к отопительному сезону

Дмитрий Ивьев
14.09, 09:47
0 170
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

Аварийная бригада из Калужской области завершила работы по восстановлению инженерных систем — они привели в порядок сети в жилых домах и административных зданиях Первомайска.

Глава городского округа Сергей Колягин поблагодарил калужских специалистов за профессионализм и поддержку.

Он также сообщил, что его первый заместитель Александр Сополев встретился с мастерами и вручил им благодарственные письма — в знак признания их добросовестной работы и ответственного подхода.

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

Новости по тегу
калужская область
Лента настроения
0 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IjBFUnhNMmMxNjRRc2d0YWtYZkhjU3c9PSIsInZhbHVlIjoicUFVaHJQUG80SURKN2lYellKeDZzYWM1bDB6Z2lqeTlaempOTnVqd3ZZS0RTVmcrTWg2ZFpKcmx3QmdrNlhYUytTUldESjNvQVRnOU5iZUo2WmJlVHZMRW5NbXQ2WW9xcFZ4Y2VHb2ROY0tvRGtWeEw1TlplWmJMRjFCcStPTnlwYWlOemY0WEhFS20rVnM4aVhsSEZjSmFBaG84WlJaaDVjbzltUy84aEhMTjdtYjlvY1l5M3JIN0x4REdxTC90am5PeVkrOTAvaisyQ2p2M0NVMWNtMDZDcmcxVitnWEhkMHUvOVVoWHR2by9EYjliM2Jic1dVQUdTbnhxQkdGV0lIaFNmSWQzTzhjbWhVclRZNXBSVEhleU95cldNUTV0YTYyRWk2SFd6VVNUZG9RUEVyTTNJclpocmxWcjJIcW5EUXpKTWR6SlVSNmpWZGZ5dlp5OE8ralVsZVJORGhEcW12R3ZnUjBsMkloSHJ3M2pTY29lbk5GQVZGazhucTA0b0ZMNmNqTWU5d0N6NWxESDRhdmV3b2syZXVrSkdaZzJTcnBoRU8wQktNQmFtN3pLUGRzUGxLaTlqdlV4bGQwNSIsIm1hYyI6IjIxNjAxZjJmY2JhZGY3MjE2MjE0YzJmNmZkMTAxMTg5ZWEyODdlMDQ3ZDRkOGM1ZDBmNjYyMGFhNDczMGNjMTEiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IkczcmtGOGJGc2NDdnpYSVFtNllsL0E9PSIsInZhbHVlIjoiSGRoUUhkRy9TSnNHWDBHQ212YU1KQzlrN1AxZHpGLzhTc21EaS9GSDdPZnZzNW8reGlHc3p0dTNramh6a0hFSU9ZWGhhN2oyYWxjSkV2Lzl4TjU3Z1NiTFZUYmVnVnB1SkJLSTRDZkRYbjlpTFdjSUFjaXFUZlJZS3VwNThlRy9EY3pha3FUelUvR0piT1l2ZEtRS2ZnazBwYXpOVFMxOXEyc1dxeXo2UkxLY2NkMVZObWRRd0E4YzYwTEk4WmtGUFEwdzh3c1IxdkE3aUVHWjNOaHFPMXd4RjZYZ3psVzJVd29BVG42d0tmZ2x2cE5nWkVzQ05Xdmc2S2hrWktBYno1eFoyNGRkcTdGUlNZV0I0VEFvMEVkdzJSZ3A0TkxnQUNreW4rTE1VSXF3VUFRZ0h2YTRLcitrYXpHeU10Z3VIMG40NkNIOHdxY3h2U3hRVTdGR0J1WWpRTW16V1J6UFU0ekZDeFFWODVQTmduM2lvZGtQOUZNckUrWUx1TlZjSHFjcFEzcW5mR2xqRzg1UlFBRFUyM2dxdGMzOUJtSjAzdXdZbjJSVy9qZkJjWmVycnlMMmJKZGVSMmdNMGIyL0x0VHhCY3pRMGRCN0MrVG1ZK29tbEd4ckJxNVYyTWpZTzRqUmY4UEk1dTdyUEU3M3g0U05zWWZIaXgxdUNhZndQYlRsVTBVUTNDWnE1OGR5dldCM2dGb1RKaEpDK0c2djdGdmlWVWpEVnRCck4vdkpHeWlkNXBiQnNrbDRDS05abXo0dU5BbW5tYUN4Wm5xRjl6U0pmeXJ1Y3lod0NHZ0U5b1N4T2R2K29iTnRBV1dZYjZnbDFYSnRFRjZjS1ZTdyIsIm1hYyI6IjBkZjU1MjlkZmRiMTFmNzU0ODQ3ZGI5NDYxMjQ5MzQwODhjYzQ5MjA0ZjFjMGU4NzUzNTNjYTUwOTExZDFlMjkiLCJ0YWciOiIifQ==
18+