Калужские специалисты заменили стояки отопления в жилом доме Первомайска

Аварийная бригада из Калужской области продолжает работы в городе-побратиме. На этот раз специалисты провели ремонт систем отопления в многоквартирном доме по улице Ким, 28.

В ходе работ демонтировали старые чугунные трубы и установили современные пластиковые стояки.

- Работы прошли в жилом доме по улице Ким, 28. Продолжаем помогать городу побратиму в подготовке к отопительному сезону, — рассказали в аварийной бригаде.

Калужские специалисты планируют завершить модернизацию теплосетей городского округа до конца октября текущего года, чтобы с началом холодов тепло пришло во все дома.