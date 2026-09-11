Калужские специалисты заменили стояки отопления в жилом доме Первомайска
Аварийная бригада из Калужской области продолжает работы в городе-побратиме. На этот раз специалисты провели ремонт систем отопления в многоквартирном доме по улице Ким, 28.
В ходе работ демонтировали старые чугунные трубы и установили современные пластиковые стояки.
- Работы прошли в жилом доме по улице Ким, 28. Продолжаем помогать городу побратиму в подготовке к отопительному сезону, — рассказали в аварийной бригаде.
Калужские специалисты планируют завершить модернизацию теплосетей городского округа до конца октября текущего года, чтобы с началом холодов тепло пришло во все дома.
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