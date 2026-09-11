Вячеслав Лежнин и Ольга Иванова проинспектировали строительство ФОКа в Козельске
Министр строительства и ЖКХ региона Вячеслав Лежнин совместно с заместителем Губернатора Ольгой Ивановой посетили строительную площадку нового физкультурно-оздоровительного комплекса в Козельске.
После осмотра хода работ были определены задачи на ближайший период.
- В настоящее время специалисты сосредоточены на возведении основных конструкций здания: выполняется бетонирование фундаментов и стен, монтируется опалубка, проводится армирование ленточных и столбчатых оснований, а также устраиваются каркасы несущих элементов, - рассказали в правительстве.
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