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Недвижимость и ЖКХ

Вячеслав Лежнин и Ольга Иванова проинспектировали строительство ФОКа в Козельске

Дмитрий Ивьев
11.09, 12:10
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Министр строительства и ЖКХ региона Вячеслав Лежнин совместно с заместителем Губернатора Ольгой Ивановой посетили строительную площадку нового физкультурно-оздоровительного комплекса в Козельске.

После осмотра хода работ были определены задачи на ближайший период.

- В настоящее время специалисты сосредоточены на возведении основных конструкций здания: выполняется бетонирование фундаментов и стен, монтируется опалубка, проводится армирование ленточных и столбчатых оснований, а также устраиваются каркасы несущих элементов, - рассказали в правительстве.

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