В Малоярославце девять домов на улице Григория Соколова подключили к центральной канализации

Это стало возможным благодаря активности самих жителей. В прошлом году они обратились с просьбой к губернатору Владиславу Шапше. Глава региона предложил поучаствовать в программе инициативного бюджетирования. Местные власти помогли жителям правильно оформить заявку и собрать нужные документы.

10 сентября губернатор вместе с главой муниципалитета Вячеславом Парфёновым побывали на месте и оценили результат. Жители довольны: теперь в их домах есть современная канализация.

Владислав Шапша отметил, что программа очень востребована: за 9 лет количество реализованных проектов выросло в 15 раз, а Калужская область — один из лидеров по активности жителей.