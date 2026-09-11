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Недвижимость и ЖКХ

В Малоярославце девять домов на улице Григория Соколова подключили к центральной канализации

Дмитрий Ивьев
11.09, 09:21
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Это стало возможным благодаря активности самих жителей. В прошлом году они обратились с просьбой к губернатору Владиславу Шапше. Глава региона предложил поучаствовать в программе инициативного бюджетирования. Местные власти помогли жителям правильно оформить заявку и собрать нужные документы.

10 сентября губернатор вместе с главой муниципалитета Вячеславом Парфёновым побывали на месте и оценили результат. Жители довольны: теперь в их домах есть современная канализация.

Владислав Шапша отметил, что программа очень востребована: за 9 лет количество реализованных проектов выросло в 15 раз, а Калужская область — один из лидеров по активности жителей.

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