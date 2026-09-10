В Кировском районе дом построили по госпрограмме

В рамках государственной программы Калужской области «Комплексное развитие сельских территорий» завершено строительство индивидуального жилого дома.

Новосёлами стала семья врача-психиатра ГБУЗ КО «ЦМБ» №1 Марии Михайловой и хирурга-онколога Сергея Филиппова. У них двое детей 7 и 15 лет.

- Теперь у них есть свой уютный дом площадью 72,3 кв. м с полной отделкой, сантехникой и газовым оборудованием, - рассказали в Минсельхозе Калужской области. - Ключи от нового жилья семье вручили Глава округа Игорь Феденков и заместитель министра сельского хозяйства Наталия Огородникова.