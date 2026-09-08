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Недвижимость и ЖКХ

В Калуге отремонтировали бывшую лютеранскую кирху

Дмитрий Ивьев
08.09, 16:05
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На улице Вилонова, 9 завершились работы на объекте культурного наследия, сообщил 8 сентября начальник управления по охране объектов культурного наследия Калужской области Евгений Чудаков.

Ремонт жилого дома велся по программе капитального ремонта.

Лютеранская община Калуги приобрела и реконструировала это здание в середине XIX века. После революции 1917 года постройку национализировали. Сначала там размещался отдел социального обеспечения, а потом дом разделили на квартиры.

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