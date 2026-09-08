В Калуге отремонтировали бывшую лютеранскую кирху

На улице Вилонова, 9 завершились работы на объекте культурного наследия, сообщил 8 сентября начальник управления по охране объектов культурного наследия Калужской области Евгений Чудаков.

Ремонт жилого дома велся по программе капитального ремонта.

Лютеранская община Калуги приобрела и реконструировала это здание в середине XIX века. После революции 1917 года постройку национализировали. Сначала там размещался отдел социального обеспечения, а потом дом разделили на квартиры.