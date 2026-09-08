В Калуге отремонтировали бывшую лютеранскую кирху
На улице Вилонова, 9 завершились работы на объекте культурного наследия, сообщил 8 сентября начальник управления по охране объектов культурного наследия Калужской области Евгений Чудаков.
Ремонт жилого дома велся по программе капитального ремонта.
Лютеранская община Калуги приобрела и реконструировала это здание в середине XIX века. После революции 1917 года постройку национализировали. Сначала там размещался отдел социального обеспечения, а потом дом разделили на квартиры.
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