В Козельске проложили водопровод к новому физкультурно-оздоровительному комплексу

Протяжённость нового водопровода составила 170 метров.

- Трубы изготовлены из полиэтилена диаметром 110 мм, - рассказали в водоканале. - Этот современный и долговечный материал устойчив к коррозии и обеспечивает надежность водоснабжения. Новая линия оснащена колодцами с запорно-регулирующей арматурой.

Сроки открытия ФОК пока не называются.