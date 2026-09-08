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Недвижимость и ЖКХ

В Козельске проложили водопровод к новому физкультурно-оздоровительному комплексу

Дмитрий Ивьев
08.09, 10:55
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Протяжённость нового водопровода составила 170 метров.

- Трубы изготовлены из полиэтилена диаметром 110 мм, - рассказали в водоканале. - Этот современный и долговечный материал устойчив к коррозии и обеспечивает надежность водоснабжения. Новая линия оснащена колодцами с запорно-регулирующей арматурой.

Сроки открытия ФОК пока не называются.

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