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Недвижимость и ЖКХ

Глава СК взял на контроль дело о нарушении жилищных прав сироты в Калужской области

Дмитрий Ивьев
01.09, 09:20
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Девушка из числа детей‑сирот обратилась за помощью в Следственный комитет. Она рассказала, что с 2015 года стоит в очереди на жильё, но до сих пор его не получила.

При этом ей, как маме двоих детей, необоснованно отказали в жилищном сертификате. Обращения в разные инстанции не помогли решить проблему.

По этому случаю в Калужской области возбудили уголовное дело. Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил руководителю регионального управления СК доложить о том, как идёт расследование и что делается для того, чтобы девушка получила положенное ей жильё. Ход исполнения поручения контролируют в центральном аппарате ведомства.

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