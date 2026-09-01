Глава СК взял на контроль дело о нарушении жилищных прав сироты в Калужской области

Девушка из числа детей‑сирот обратилась за помощью в Следственный комитет. Она рассказала, что с 2015 года стоит в очереди на жильё, но до сих пор его не получила.

При этом ей, как маме двоих детей, необоснованно отказали в жилищном сертификате. Обращения в разные инстанции не помогли решить проблему.

По этому случаю в Калужской области возбудили уголовное дело. Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил руководителю регионального управления СК доложить о том, как идёт расследование и что делается для того, чтобы девушка получила положенное ей жильё. Ход исполнения поручения контролируют в центральном аппарате ведомства.