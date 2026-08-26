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Недвижимость и ЖКХ

В Людиново ремонтируют коллектор

Дмитрий Ивьев
26.08, 08:49
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В этом году ремонтные работы пройдут на участке в 870 метров. Их ведут на улицах Герцена и Маяковского, сообщил глава района Геннадий Ананьев.

- Специалисты следят за состоянием коллектора изнутри — для этого используют видеокамеры, - пояснил он. - Сам ремонт выполняют современным и надёжным методом: проводят санацию канализационного коллектора полимерным покрытием.

Такой подход позволяет качественно восстановить коммуникации, не вскрывая большие участки земли.

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