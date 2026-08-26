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Недвижимость и ЖКХ

Котельная в Медыни получила новые водогрейные котлы в преддверии отопительного сезона

Дмитрий Ивьев
26.08, 09:20
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В рамках подготовки к зиме в Медыни в котельной по улице Луначарского, 45 заменили устаревшие водогрейные котлы на современные энергоэффективные, сообщает глава Минстроя Калужской области Вячеслав Лежнин.

Специалисты провели модернизацию теплового узла в рамках госпрограммы «Энергосбережение и повышение энергоэффективности в Калужской области» за счет средств областного и местного бюджетов.

Замена котлов в котельной позволит повысить качество теплоснабжения целого ряда соцобъектов, включая МФЦ, администрацию округа, управления образования, финансов и прокуратуры, редакцию газеты «Заря» и службу судебных приставов, управление соцзащиты населения и отделения банка, а также очно-заочную среднюю школу, администрацию швейной фабрики и жилые многоквартирные дома.

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