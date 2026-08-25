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Недвижимость и ЖКХ

Калужские специалисты отремонтировали еще один дом в подшефном Первомайске

Дмитрий Ивьев
25.08, 14:40
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Калужские строители завершили второй этап восстановительных работ в жилом доме на улице Макаренко в Первомайске.

В ходе ремонта специалисты обновили скатную кровлю — её площадь составила 690 квадратных метров, обустроили отмостку, привели в порядок входную группу и заменили окна в местах общего пользования. Общая площадь нового остекления — 16 квадратных метров.

Ранее калужские мастера уже провели аналогичные работы в Горском, а также в Первомайске — на улицах Макаренко и Театральной. Там тоже отремонтировали кровли, обновили окна, обустроили входные группы и сделали отмостку.

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