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Недвижимость и ЖКХ

В Калуге начали восстанавливать плитку в историческом здании

Дмитрий Ивьев
19.08, 10:44
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Работы ведутся в бывшей Ковригинской богадельне на Академика Королёва, 26, сообщил начальник управления по охране объектов культурного наследия Калужской области Евгений Чудаков.

Собственник здания восстанавливает плитку по решению суда. В вестибюле вновь появится ковровый рисунок из восьмигранной плитки.

По словам Чудакова, пол выложили метлахской плиткой производства «Товарищества барона Бергенгейма» в начале XX века. Тогда такое покрытие считалось признаком высокого качества и стиля.

Из-за незаконных работ на объекте культурного наследия рисунок был утрачен.

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