В Калуге начали сносить дом на улице Салтыкова-Щедрина
О проведении работ в среду, 6 мая, сообщил глава города Дмитрий Денисов.
Подрядчик сносит аварийный дом №133.
- Подрядная организация подтвердила: весь комплекс работ будет выполнен в установленные даты, после сноса территорию полностью расчистят, - заявил Денисов.
Как именно потом будет использоваться этот участок, пока не уточняется.
