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В Калуге начался ремонт памятника архитектуры

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 27.03.2024 13:30 0 245
В Калуге начался ремонт памятника архитектуры

Дом №37/39 на перекрестке улиц Баумана и Комарова обнесли строительными лесами. Ремонт проходит также внутри здания.

Напомним, этот дом построен в конце XVIII века. Он является объектом культурного наследия местного значения.

Осенью прошлого года муниципалитет продал здание частному собственнику. Цена на аукционе составила 9,185 миллиона рублей.

Что именно новый владелец собирается делать в этом здании, пока не уточняется.

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 27.03.2024 13:30 0 245
Тэги: недвижимость
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