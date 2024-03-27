В Калуге начался ремонт памятника архитектуры

Дом №37/39 на перекрестке улиц Баумана и Комарова обнесли строительными лесами. Ремонт проходит также внутри здания.

Напомним, этот дом построен в конце XVIII века. Он является объектом культурного наследия местного значения.

Осенью прошлого года муниципалитет продал здание частному собственнику. Цена на аукционе составила 9,185 миллиона рублей.

Что именно новый владелец собирается делать в этом здании, пока не уточняется.