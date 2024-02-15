В Калужской области начался капитальный ремонт многоквартирных домов

Работы уже стартовали в Боровске, Кирове, Юхнове, Сухиничах, Ульяново и Новослободске, сообщил 14 февраля министр строительства и ЖКХ Калужской области Вячеслав Лежнин.

- В семи домах будут отремонтированы 5 крыш и 2 инженерные системы электроснабжения, - пояснил министр.

Всего в 2024 году в Калужской области отремонтируют 186 многоэтажек.