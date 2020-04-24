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Главная Новости «Бессмертный полк» Калуги – на страницах «Калужского перекрёстка»

Мещерский Василий Федорович

Мещерский Никита Юрьевич (внук)
Опубликовано: 24.04.2020 14:48 0 48
Мещерский Василий Федорович
Василий Федорович родился в Барятинском районе Калужской области в деревне Чумазово в семье в семье служащего. В 1941 году отец Василия Фёдоровича был призван в ряды Советской Армии. Через несколько дней ушёл на фронт защищать Родину от фашистов. А Василий Фёдорович с мамой были эвакуированы в Кемеровскую область. Там он работал трактористом. В 1942 году Василий Фёдорович был призван в Армию, где и находился до 1947 года. Воевал Василий Фёдорович на Курской дуге, в боях под станцией Поныри был тяжело ранен. После выздоровления воевал в Белоруссии. Под городом Жлобин был второй раз тяжело ранен. Воевал в танковых частях. За боевые действия награжден орденом Отечественной войны 1 степени, орденом Красной звезды и восемью медалями.

После армии Василий Фёдорович окончил Смоленский Педагогический институт имени Карла Маркса, Высшую партийную школу. Работал в районах Калужской области на комсомольской, партийной и советской работе. За успехи в труде награжден орденом «Знак Почёта» и двумя медалями. Последние годы трудовой деятельности работал председателем Калужского областного комитета профсоюза рабочих местной промышленности и коммунально-бытовых предприятий.

Находясь на пенсии всё равно продолжал трудиться на общественных началах в городском Совете ветеранов войны.

Боевые награды:

орден Отечественной войны 1 степени

орден «Красная Звезда»

медаль «За отвагу»

медаль «За победу над Германией в Великой отечественной войне 1941 – 1945»

Юбилейные медали:

«20 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг»

«30 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг»

«40 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг»

«50 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг»

«50 лет Вооруженных сил СССР»

«50 лет Вооруженных сил СССР»

«60 лет Вооруженных сил СССР»

«70 лет Вооруженных сил СССР»

Трудовые награды:

орден «Знак Почета»

медаль «За трудовую доблесть»

медаль «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина»

медаль «Ветеран труда»
Мещерский Никита Юрьевич (внук)
Опубликовано: 24.04.2020 14:48 0 48
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