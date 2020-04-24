Мещерский Василий Федорович

Мещерский Никита Юрьевич (внук) Опубликовано: 24.04.2020 14:48 48

Василий Федорович родился в Барятинском районе Калужской области в деревне Чумазово в семье в семье служащего. В 1941 году отец Василия Фёдоровича был призван в ряды Советской Армии. Через несколько дней ушёл на фронт защищать Родину от фашистов. А Василий Фёдорович с мамой были эвакуированы в Кемеровскую область. Там он работал трактористом. В 1942 году Василий Фёдорович был призван в Армию, где и находился до 1947 года. Воевал Василий Фёдорович на Курской дуге, в боях под станцией Поныри был тяжело ранен. После выздоровления воевал в Белоруссии. Под городом Жлобин был второй раз тяжело ранен. Воевал в танковых частях. За боевые действия награжден орденом Отечественной войны 1 степени, орденом Красной звезды и восемью медалями.После армии Василий Фёдорович окончил Смоленский Педагогический институт имени Карла Маркса, Высшую партийную школу. Работал в районах Калужской области на комсомольской, партийной и советской работе. За успехи в труде награжден орденом «Знак Почёта» и двумя медалями. Последние годы трудовой деятельности работал председателем Калужского областного комитета профсоюза рабочих местной промышленности и коммунально-бытовых предприятий.Находясь на пенсии всё равно продолжал трудиться на общественных началах в городском Совете ветеранов войны.Боевые награды:орден Отечественной войны 1 степениорден «Красная Звезда»медаль «За отвагу»медаль «За победу над Германией в Великой отечественной войне 1941 – 1945»Юбилейные медали:«20 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг»«30 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг»«40 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг»«50 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг»«50 лет Вооруженных сил СССР»«50 лет Вооруженных сил СССР»«60 лет Вооруженных сил СССР»«70 лет Вооруженных сил СССР»Трудовые награды:орден «Знак Почета»медаль «За трудовую доблесть»медаль «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина»медаль «Ветеран труда»