Мещерский Василий Федорович

Василий Федорович родился в Барятинском районе Калужской области в деревне Чумазово в семье в семье служащего. В 1941 году отец Василия Фёдоровича был призван в ряды Советской Армии. Через несколько дней ушёл на фронт защищать Родину от фашистов. А Василий Фёдорович с мамой были эвакуированы в Кемеровскую область. Там он работал трактористом. В 1942 году Василий Фёдорович был призван в Армию, где и находился до 1947 года. Воевал Василий Фёдорович на Курской дуге, в боях под станцией Поныри был тяжело ранен. После выздоровления воевал в Белоруссии. Под городом Жлобин был второй раз тяжело ранен. Воевал в танковых частях. За боевые действия награжден орденом Отечественной войны 1 степени, орденом Красной звезды и восемью медалями.
После армии Василий Фёдорович окончил Смоленский Педагогический институт имени Карла Маркса, Высшую партийную школу. Работал в районах Калужской области на комсомольской, партийной и советской работе. За успехи в труде награжден орденом «Знак Почёта» и двумя медалями. Последние годы трудовой деятельности работал председателем Калужского областного комитета профсоюза рабочих местной промышленности и коммунально-бытовых предприятий.
Находясь на пенсии всё равно продолжал трудиться на общественных началах в городском Совете ветеранов войны.
Боевые награды:
орден Отечественной войны 1 степени
орден «Красная Звезда»
медаль «За отвагу»
медаль «За победу над Германией в Великой отечественной войне 1941 – 1945»
Юбилейные медали:
«20 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг»
«30 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг»
«40 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг»
«50 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг»
«50 лет Вооруженных сил СССР»
«50 лет Вооруженных сил СССР»
«60 лет Вооруженных сил СССР»
«70 лет Вооруженных сил СССР»
Трудовые награды:
орден «Знак Почета»
медаль «За трудовую доблесть»
медаль «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина»
медаль «Ветеран труда»