Абрамкин Николай Игнатьевич

Рядовой. Родился в 1918г. Калужская область, Дугнинский р-н, д. Антиповка. Призван в 1942г. Награждён Медалью ,, За отвагу" Умер в 1987 г.

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