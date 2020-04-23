Зузов Василий Фролович

Лейтенант. Родился в Смоленской области д. Кириково 18.04.14г. На службе с 13.01.1937-25.06.1946г. Служил часть авбз 22 Заб ВО 561.

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