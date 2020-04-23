Королев Сергей Андреевич.

Внучка Кретова Оксана Владимировна Опубликовано: 23.04.2020 20:58 75

Рядовой. Родился в августе 1925 года в селе Березичи Козельск ого района. Был призван в ряды Красной Армии в 1942 году. Служил пулеметчиком. 2-й Украинский фронт. Был тяжело ранен.