Мой дед Бухаров Алексей Иванович до войны работал на спичечной фабрике в Калуге. С первого дня войны был призван на защиту Родины от немецких захватчиков. Всю войну был зенитчиком и сражался с врагом, защищая Москву. Участвовал в боях под Смоленском и Вязьмой. Главной наградой своей жизни считал "Медаль за защиту Москвы”. После войны вернулся в родной колхоз где работал заведующим фермами,был секретарём партийной организации, работал на благо Родины, в светлое будущее которой он свято верил.

Внучка Кук С.Ю. Опубликовано: 23.04.2020 16:09 31