Куркин Николай Семёнович

Родился 22 января 1922 года в Московской области.Будучи разведчиком прошёл войну от стен Кремля до пригорода Берлина,трижды ранен,контужен,имеет награды-в том числе Орден Славы 3-ей степени.Умер в 1974 году.
дочь-Остапенко(Куркина) Надежда Николаевна
Опубликовано: 22.04.2020 16:37037
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