Коростелев Павел Петрович

Призван в августе 1941 года . Воевал в составе 258 стрелковой дивизии . Участвовал в героическом штурме и освобождении Праги . 2 мая 1945 года награжден медалью "За взятие Берлина" .

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