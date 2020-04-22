Туманов Василий Васильевич

Туманов В.В. родился в д.Усадьба Думиничского района.

05.12.1939 принял военную присягу.

Туманов В.В. участвовал в боях и походах в составе 36-го,206-го Гаубичного артиллерийского полка,а также 959-го Артиллерийского полка,получил боевое ранение в Крыму вблизи озера Сиваш.

20.08.1946 демобилизован с военной службы.

Туманов В.В. награжден медалями и орденами за боевые заслуги в т.ч. медалью "За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945", орденом Отечественной войны II степени



дочь Цыбрук Надежда Васильевна Опубликовано: 22.04.2020 16:00 71