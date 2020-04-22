196700000 граждан СССР

Михаил Рыбалко Опубликовано: 22.04.2020 15:46 39

Я хочу внести сюда всех граждан СССР кто жил в этой стране на момент начала войны. Ведь героями той войны являются все. Моя Бабушка (не хочу писать ее ФИО) за годы войны ни подбила ни одного самолета, не взорвала ни один танк, не убила ни одного врага. Но она каждый из 1418 дней работала на железной дороге, делая все чтоб победа была как можно быстрее! И я уверен что в тот момент так думал каждый! Я знал людей которые будучи 12-14 летними мальчишками работали в Архангельской области на лесозаготовках. Каждый день! Эту победу ковали не только те кто был на передовой... ЕЕ делала вся страна! Армия была наконечником того копья, древком которого был весь советский народ! И я считаю что эта акция должна быть именно такой! Где каждый участник гордится тем что сделали тогда все вместе!