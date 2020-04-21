Яков Алексеевич Васютин

Мой дедушка красноармеец, рядовой, 1900 г.р. Ушёл на войну 07.07.1941По словам выживших однополчан-земляков, в составе подразделения под Рязанью дед остался прикрывать отступление войск. После освобождения местности опознать убитых было невозможно - погибшие были уже чёрные и неузнаваемые, а медальонов тогда не было. По документам архивов дед до сих пор числится без вести пропавшим осенью 1941 года. Эта вся информация, которая мне известна. Фотография ещё довоенная, чудом у меня сохранившаяся.

Римма Дейнеко Опубликовано: 21.04.2020 21:47 62