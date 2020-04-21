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Владимир Георгиевич Двухшерстнов

Ирина Гиашвили
Опубликовано: 21.04.2020 21:45 0 53
Владимир Георгиевич Двухшерстнов

Мой дедушка родился 30.07.1920 в деревне Уланово Калужской области. В начале июля 1941 был направлен под Москву военным фельдшером в кавалерийский корпус генерала Доватора, который участвовал в разгроме гитлеровцев под Москвой. За мужество и отвагу он был награждён двумя орденами Красной Звезды, двумя медалями «За боевые заслуги», медалями «За оборону Москвы», «За освобождение Варшавы», «За взятие Берлина», «За победу над Германией». После войны дедушка продолжил службу. Его не стало 17.04.1986.

Ирина Гиашвили
Опубликовано: 21.04.2020 21:45 0 53
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