Нил Прокофьевич Прокофьев

Мой папа — кадровый военный – с начала Финской войны был на фронте, а его семья жила родителей в Ленинграде. Когда немцы стали подходить к городу, всех эвакуировали в село Большое Ярославской области, где в 1941 году родился я. Дедушка Нил Прокофьевич остался и выпекал хлеб для блокадного Ленинграда. За свой труд в эти страшные годы он был награждён двумя медалями. После прорыва блокады и освобождения Ленинграда дедушка долго болел и умер в 1950 году.

Владимир Меланич Опубликовано: 21.04.2020 21:44 57