Максим Арсентьевич Шилов

Отец часто говорил, что его отец воевал в Великой Отечественной. Подробностей гибели он не знал, так как тогда ему было 11 лет. Могилу деда я нашла через 76 лет благодаря сайту «Память народа». Оказалось, он захоронен в братской могиле в селе Щучье Воронежской области, а погиб 14 января 1943 года в бою с румынами в звании лейтенанта. Он воевал в 375-м полку под командованием Ивана Шалапутина. Во время штурма полегло более 7 тысяч военнослужащих.

Ирина Огурцова Опубликовано: 21.04.2020 21:41 56