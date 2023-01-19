«Во время столкновения в салоне царила паника, люди орали, падали, громко заплакал ребенок…»: пассажирка маршрутки, протаранившей в Калуге 7 машин, рассказала об аварии

С нашей редакцией связалась пассажирка маршрутки №80, по вине водителя которой в понедельник, 16 января, случилась массовая авария на улице Кирова в Калуге. Елена Правда рассказала подробности о ДТП.

Пострадавшая считает, что калужане должны знать – водитель был трезв. От него не пахло перегаром, как предполагали прохожие. Женщина специально его обнюхивала.

Чтобы пресечь слухи и нелепые предположения, публикуем воспоминания очевидца событий Елены Правды.

Девушка вышла из салона красоты после маникюра в начале седьмого вечера и села в автобус на площади Победы, чтобы доехать до дома.

- Зашла в маршрутку и спросила у водителя, как оплатить проезд, есть ли у него терминал или нет, - начала свой рассказ Елена. - Терминал в его машине был, он мне показал, где он стоит. Водитель нормально общался, но выглядел уставшим. Я обратила на это внимание, потому что в автобусе была давка, час пик, все едут после работы домой, над водителем нависали люди. Еще подумала про себя: «Ну все понятно, устал человек».

Одну остановку девушка проехала стоя. Возле Дома быта вышли люди, и она смогла занять место сзади водителя, прямо перед пластиковым ограждением.

- В районе церкви машину как-то потащило и начало тормошить из стороны в сторону, - продолжила свой рассказ женщина. - Маршрутку как бы качало, наверное, по инерции из-за того, что сзади машины начали врезаться в автобус. Было такое ощущение, что нас кто-то подсадил и на бампере тащит. Потом маршрутка остановилась.

В принципе, когда были столкновения, люди просто орали, как обычно. Те пассажиры, которые стояли возле водителя и нависали над ним, падали, некоторые прямо на лобовое стекло, потому что там держаться не за что и опереться не на что. Я оборачивалась, чтобы посмотреть, что происходит в салоне, и из-за этого тоже по инерции билась головой с разных сторон о пластиковую перегородку между мной и водителем.

Я раз голову повернула, в этот момент был толчок, и я с одной стороны головой ударилась. Потом услышала, как ребенок заплакал, думаю, что происходит в салоне вообще? Обернулась и другой частью головы ударилась. Потом увидела, как спереди люди упали, - продолжала вспоминать Елена.

Во время многократных столкновений, когда машины бились одна о другую, в салоне царила массовая паника.

- Потом маршрутка остановилась, и пассажиры начали паниковать уже из-за закрытых дверей, - продолжила женщина. - Люди начали кричать водителю: «Откройте дверь!», а он как будто не слышит, ноль реакции. У некоторых началась истерика, кто-то орал, явно плача: «Выпустите нас отсюда!».

Потом сзади открылась деверь. Я сомневаюсь, что водитель ее открыл, скорее всего сломали или нашли кнопку «экстренного открывания». Все выбежали из салона, а я посмотрела на водителя и подумала: «А почему он не бежит? Все бегут, а он сидит?»

Я его за руку начала дергать, он не отреагировал. Я спросила: «Вам плохо?». Он не ответил. Мужчина сидел и смотрел стеклянными глазами через лобовое стекло. Знаете, как в фильмах ужасов показывают? Он застыл в той же позе, как держал руль, только обе руки были немного опущены на колени, но пальцы согнуты так, как будто он все еще сжимает баранку. Вот в таком вот состоянии он и сидел, замерший. Я вызвала скорую.

- А остальные пассажиры разбежались?

- Со мной в салоне были еще пара человек. Просто я не видела их лиц. Помню, что женщина какая-то со мной разговаривала, но это я по голосу определила. Все произошло молниеносно, события развивались стремительно. Я начала тормошить водителя, обернулась и говорю: «Водителю плохо, что делать? Надо скорую вызывать». Женщина сзади мне ответила: «Да? А что с ним? Да, надо скорую вызывать». Пока я дозвонилась до медиков, в маршрутке уже никого не было. Я пообещала врачам, что дождусь их. До приезда скорой он сидел в застывшей позе. Я подходила несколько раз к нему, чтобы подергать. Через какое-то время, когда уже скорая приехала, он начал кряхтеть.

- Долго скорая ехала?

- Мне трудно сказать. В стрессовой ситуации я могу ошибиться в оценке времени. Мне показалось, что долго. За это время я успела позвонить родственникам, и с одним, и со вторым поговорила, и видео сняла, еще с кем-то разговаривала.

Потом спасатели подошли к водителю. Мужчину растормошили, начали вытаскивать из машины, у него нога застряла, он не мог выйти. Водитель очень тяжело встал, но сам не смог дойти до машины скорой помощи, ноги передвинет два раза и опять стоит. Они его поддерживали и подталкивали. Скорая там что-то проверила, мигалки включила и увезла водителя, - вспоминает женщина.

Саму же Елену забрала другая машина скорой помощи и доставила в больницу. Пострадавшей сделали СКТ головы. У женщины после ДТП остался синяк под глазом, несколько ушибов головы, и боль в шее.

- В ситуации стресса я не почувствовала боли, а позже все начало болеть. Врачи сказали множество ушибов, сотрясения нет. И макушкой я билась, и правой стороной головы, и ухом ударилась. Сегодня хирург сказал, что у меня травмирована шея, грудной и поясничный отделы позвоночника, - закончила свой рассказ Елена.

Елена Правда разрешила нам дать ссылку на ее страницу во Вконтакте. Все, кто хочет узнать подробности происшествия, могут с ней связаться.

- У людей бывает масса вопросов, - сказала Елена. - Пусть спрашивают. Дело в том, что когда я около автобуса ходила, ждала скорую, первое впечатление у прохожих было: «Да он бухой». Я специально вернулась в автобус и понюхал его. Я не пью, не курю и для астматика этот запах быстро чувствуется.

Как мы писали ранее, официальные источники сообщили, что у водителя маршрутки №80 случился инсульт.

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