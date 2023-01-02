Снежные зайцы пожелали жителям Калуги двойного счастья

В Городском парке 2 января собрались кролики и коты. В этом году конкурс костюмов был посвящён символу года. Принять участие в нём мог любой желающий, умеющий фантазировать, шить и создавать авторские вещи. Калужане креативили из подручных материалов. И получилось очень здорово! Кроликов почему-то оказалось больше, чем котов, хотя котиков в нашем городе очень любят.

К 12 часам все символы года выстроились у входа в парк, зарегистрировались. И во главе со Снеговиком под песню «Если снежинка не растает» продефилировали по центральной аллее к сцене. Там каждый участник представил свой костюм: кто-то в стихах, кто-то в танце, а кто-то спел песенку. Всем калужанам символы года желали удачи, не грустить, не унывать и от счастья танцевать.



Новогодний парад открыт! Всего собралось более 30 участников.





Этот зайчик пришёл из сказки «Алиса в стране чудес». Зайчика зовут Алёна, а образ придумала руководитель кружка Плетенёвского ДК Ольга Лелеко, сшила костюм за полторы недели. Он тёплый, с синтепоном для объёма. Особенно много синтепона ушло на лапки и хвостик.



Дмитрий Савосин и его сестра Дарья учатся в школе №25 и участвуют в конкурсе впервые. А такой костюм «Фокус-покус» им сшила мама Наталья.



Снежные зайчики Настя и Даша Морозовы - из ДК «Канищево». В парке они встретились с весёлым Снеговиком. Зайки пожелали всем калужанам двойного счастья, потому что они двойные зайцы.





Кот Баюн, а в реальном мире - веселая девочка Вероника Астахова, которая любит заниматься танцами и гимнастикой.





Серёже Котову достался счастливый № 13. Пришёл Серёжа с мамой Ириной. В конкурсе они участвуют первый раз.

- У нас фамилия Котовы, поэтому мы решили сделать костюм кролика, - объяснила Ирина.



Дед Мазай и зайчики приплыли в парк из микрорайона Силикатный. В жизни - это жители микрорайона: техник-электрик Алексей Путров и зайки Егор, Любовь и Аня. Автор композиции мастерица Алена Крупенина (ДК «Силикатный») говорит, что, как только она узнала тему конкурса, ей сразу пришёл в голову Некрасов. В итоге этот творческий коллектив занял 1 место.





Семья кошечек из Колюпаново: Жанна, Дмитрий, Сюзанна и Иван. Они- постоянные участники конкурса и даже не раз занимали первые места.





Дарья Шерикова с 3-летним сыном Алексеем представляли Дом мастеров. Свой костюм они назвали «Зайкина радость».

- Я – зайка, а мой ребёнок - моя радость, - рассказала Дарья. – Костюм мы придумали в народных традициях. 2022 год был годом культурного наследия, мы переняли уроки прошлого, собрали все осколочки и будем отражать их в новом году, передавать знания.





Наталья Кудрявцева знакома с Чучелом-Мяучелом.





А это - весёлый зайчик Максим Самохин, он развлекал маленьких калужан танцами, дружески обнимал и поздравлял с Новым и годом. Максим – разделил 1 место с Дедом Мазаем и зайцам с Силикатного.



В парке зайчики и котики не скучали, танцевали.

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.