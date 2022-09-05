Калужские футболисты вынесли «Салют» и пошли в отрыв

В матче девятого тура Второй лиги чемпионата России футбольный клуб «Калуга» встречался с «Салютом» из Белгорода. Обе команды шли во главе турнирной таблицы. Поэтому матч вызвал большой интерес у калужских болельщиков.

Все несколько сотен мест на трибуне тренировочной площадке «Спутник» были заняты, так что людям приходилось стоять возле поля и даже за пределами спортивного объекта.

Калужане показывают не только великолепную игру в этом сезоне, но и результат. За всю историю клуба еще никогда на старте соревнований наши футболисты не набирали после восьми туров 22 очка.

А беспроигрышная серия «Калуги» во Второй лиге достигла 17-ти матчей, учитывая поединки прошлого сезона.

Калужские болельщики хотят видеть свою команду в Первой лиге.

Белгородское проклятие

Болельщики еще перед матчем вспоминали, что с белгородскими командами калужане играют из рук вон плохо. Больше чем за полвека был сыгран 51 матч. И лишь в шести поединках наши футболисты добивались побед.

К тому же, 21 год - с 23 июля 2001 года - калужане вообще не выигрывали у белгородцев. Прервать эту неприятную серию и предстояло команде Дмитрия Хомухи.

Чтобы выставить максимально отдохнувший и оптимальный состав, титулованный тренерский штаб «Калуги» принял решение пожертвовать Кубком России.

31 августа наша команда поехала в Москву на игру второго раунда турнира без нескольких ключевых футболистов и уступила «Строгино».

- К сожалению, у нас нет необходимой глубины состава, чтобы успешно выступать в двух соревнованиях одновременно, - отметил главный тренер ФК «Калуга» Дмитрий ХОМУХА. – Поэтому в Москве мы дали возможность проявить себя футболистам, которые имеют в чемпионате меньше игровой практики.

На матч с «Салютом» в основной состав «Калуги» вернулись ключевые фигуры – вратарь Денис Шебанов, защитник Дмитрий Гузь и игрок центральной зоны Алексей Пустозеров.

Капитан Дмитрий Гузь принес победу калужанам.

Капитанский гол

Матч с первых минут, как это и ожидалось, получился боевым. Борьбу на каждом участке поля и жесткие единоборства болельщики видели на каждом участке поля.

При всей принципиальности и важности матча голевых моментов также хватало. Уже на первых минутах бомбардир «Калуги» Иван Хлебородов должен был открывать счет, но промахнулся по воротам из убойной позиции.

Белгородцы ответили несколькими опасными атаками. Но в итоге пропустили гол сами. После углового гости выбили мяч из своей штрафной, но Николай Суханов вернул его обратно, где Иван Хлебородов выиграл верховую борьбу. В итоге капитан Дмитрий Гузь на 25-ой минуте оказался в пяти метрах от ворот и отправил мяч в сетку – 1:0.

До завершения первой половины матча у калужан было немало шансов удвоить свое преимущество. Но с реализацией моментов в этот вечер у футболистов не заладилось.

- Играем хорошо. Правда, настораживает то, что мы так много не забили, - сказал после окончания первого тайма исполнительный директор ФК «Калуга» Юрий ДУБРОВИН. – Но думаю, что в перерыве Дмитрий Хомуха найдет нужные слова, и команда даст нужный результат.

Молодые калужские футболисты выиграли в 2022 году два крупных всероссийских турнира.

Пример юных футболистов

Пока тренерский штаб «Калуги» разговаривал с нашими футболистами о важности реализации своих моментов, на поле началось награждение. Заслуженные награды получили юные спортсмены.

Воспитанники спортивной школы по футболу «Калуга» 2012 и 2006 годов рождения выиграли первенства Центрального и Южного федеральных округов. Обе команды тренирует Дмитрий Головачев.

После перерыва игра сильно не изменилась. По-прежнему на поле было много борьбы и обилие опасных моментов.

В итоге «Салют» так и не смог сравнять счет. В нескольких эпизодах калужан спас вратарь Денис Шебанов.

- Матч получился интересным. Играли два лидера, - прокомментировал исход поединка на послематчевой пресс-конференции главный тренер белгородской команды Виктор НАВОЧЕНКО. – Результат мог быть и другой. Клубы создали приблизительно одинаковое количество моментов. Но «Калуга» использовала свой шанс, а мы – нет.

Обзор матча ФК «Калуга» - «Салют Белгород».

Наша команда упрочила свое лидерство в турнирной таблице. А вот главный преследователь калужан изменился. На второе место вышел саратовский «Сокол». Именно с этой командой подопечные Дмитрия Хомухи сыграют следующий матч. Поединок пройдет в субботу, 10 сентября, также в Калуге на тренировочной площадке «Спутник».

Турнирная таблица группы 3.2 Второй лиги.

Статистика матча

ФК «Калуга» - «Салют Белгород» - 1:0 (1:0)

Гол: Гузь, 25.

ФК «Калуга»: Шебанов, Ермилов, Солодаренко, Елисеев, Гузь, Егурнев (Демин, 85), Карпов (Абрамов, 69), Пустозеров, Самсонов (Коробов, 85), Суханов (Новиков, 58), Хлебородов.

«Салют Белгород»: Ковалев, Ивантеев, Мастеров, Крикуненко, Кудреватый (Жилмостных, 78), Белобаев, Малахов (Сошников, 89), Дудайти (Дегтярев, 78), Бояркин (Матвевнин, 65), Дегтев, Канищев (Сухов, 65).

Предупреждены: Суханов, 37, Самсонов, 44, Карпов, 60 – Ивантеев, 21.

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