Олимпийская чемпионка Ангелина Мельникова чуть не упала в обморок на Кубке России по спортивной гимнастике в Калуге

В областной столице проходят самые престижные соревнования за последние десятки лет, которые только принимала Калуга. В дворце спорта «Центральный» стартовал Кубок России по спортивной гимнастике.

Калужане в течение всей недели могут увидеть в деле шесть олимпийских чемпионов. Правда, сами жители нашего города трибуны заполнять пока не спешат.

Смотрите первый день соревнований глазами нашего корреспондента в его репортаже с места событий.

Квалификационные соревнования

В первый день Кубка России прошли квалификационные соревнования среди женщин и мужчин.

На старт вышли сразу шесть олимпийских чемпионов Токио. Калужские болельщики увидели выступления Ангелины Мельниковой, Виктории Листуновой, Никиты Нагорного, Давида Белявского, Владиславы Уразовой и Дениса Аблязина.

Правда, зрителей на трибунах в первых день было крайне мало. Исходя из опроса, который мы провели в нашем телеграм-канале, калужане либо не интересуются спортом, либо просто не знали о проведении Кубка России.

Почти половина опрошенных читателей, которые проживают в Калуге, не знают о проведении в Калуге Кубка России по спортивной гимнастике.

В соревнованиях также принимают участие спортсмены из Беларуси и Армении.

В течение всей недели в калужском дворце спорта работает один из лучших спортивных журналистов России Дмитрий Занин.

Всего в Кубке России принимают участие около 100 спортсменов.

Никита Нагорный - один из двух олимпийских чемпионов, которые прошли все снаряды в многоборье.

Спортсмены отмечали невыносимую духоту в калужском дворце спорта. Олимпийская чемпионка Ангелина Мельникова отметила, что едва не упала в обморок.

В министерстве спорта Калужской области пояснили, что система вентиляции работает. Правда, она не доведена до совершенства. Комментарии регионального министра спорта и директора дворца спорта «Центральный» читайте в нашем телеграм-канале.

- Сегодня был дурман. Мы с ребятами понимали, что в какой-то момент тебя ведет, ощущение, что вот-вот и упадешь. Ты теряешься в пространстве, и дело не в жаре, а в нехватке кислорода, - сказал после выступление в интервью «Матч ТВ» олимпийский чемпион Никита Нагорный.

Олимпийской чемпионке Ангелине Мельниковой во время квалификации в Калуге было не до улыбок.

- Сегодня прошла квалификация Кубка России. Не могу сказать точно, какие эмоции я испытываю. Могу сказать одно. Тяжело. Тяжело из-за духоты и жары в зале. Сегодня я просто выживала на этом помосте, — написала Мельникова в своем Telegram-канале. - Я очень счастлива, что собрала программы и они выглядели достойными. Но послевкусие у меня конечно, такое себе. Как представлю, что возвращаться в это состояние снова. Из-за духоты не хватает кислорода, и сегодня на несколько секунд мне даже стало плоховато из-за нехватки воздуха. Такие вот дела. Непростой старт.

Никита Нагорный выиграл квалификацию многоборья и заставил аплодировать калужских болельщиков.

Открывали Кубок России министр спорта региона Олег Сердюков и главный тренер сборной России по спортивной гимнастике Андрей Родионенко.

Олимпийская чемпионка Виктория Листунова и другие спортсменки получили перед открытием Кубка России заслуженные награды.

Никиту Нагорного после выступлений долго не отпускали журналисты.

Двукратная олимпийская чемпионка Лидия Иванова комментирует Кубок России в Калуге. К ней также повышенное внимание со стороны журналистов и болельщиков.

За автографом Давида Белявского выстроилась большая очередь.

Никиту Нагорного также долго не отпускали болельщики.

Кубок России по спортивной гимнастике продолжится в Калуге 8 июля. Пройдут финальные соревнования в многоборье и гала-представление.

9 и 10 июля станут известны имена победителей Кубка России в отдельных дисциплинах.

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