Перевозчики Калуги подтвердили – проблемы с маршрутками связаны с тахографами

Как мы писали ранее, 11 февраля Калуга на ряде маршрутов осталась без общественного транспорта.

Среди причин называлась то забастовка, то ввод с 1 января обязанности для перевозчиков установить тахографы на маршрутки, за отсутствие которых положены штрафы.

Что вынуждает перевозчиков снимать транспорт с маршрута? Почему городские власти не могут выстроить диалог и найти решение проблемы, от которой страдают калужане? За разъяснениями мы обратились к перевозчикам.

– Да, совершенно верно, эта ситуация связана с тахографами, – комментирует нам причины кризиса руководитель компании-перевозчика маршрутов №№ 26, 29, 76, 27, 83 Александр ШЕМОНАЕВ. – И на данный момент у нас порядка сорока машин не могут выходить на маршруты. Мы очень надеялись на то, что на год продлят вступление в силу требований, были предпосылки. Но сейчас мы не имеем права работать. Я не имею права выпускать машины. Понимаете, на мне какая ответственность? Не дай бог что случится. Но мы выпускаем, я, как руководитель, выпускаю.

На данный момент установить тахографы на все маршруты просто невозможно, - продолжает Шемонаев. - Причин несколько. Установив тахографы, мы должны будем соблюдать трудовой режим: восьмичасовой рабочий день. Но с такими тарифами на перевозку я не смогу обеспечить достойную заработную плату водителю за эти восемь часов, да и на машину нужно будет сажать по два водителя, чтобы не превышать рабочее время. Но тогда водители разбегутся, потому что ничего у них не останется в зарплате, а им тоже надо кормить свои семьи. Дохода вообще не будет. А работа у них очень тяжелая.

Стоимость тахографа - 50 000 рублей, плюс периферия, которую мы должны обеспечить, - называет вторую причину Александр Иванович. - Ну посчитайте, если у меня 80 машин, то сколько я должен денег на это выделять. У нас их нет – этих денег. Просто их нет. Все съедает обслуживание транспорта, поддержание его в безопасном для пассажиров состоянии. А всего-то нужно, ну дайте нам еще год. К примеру, возьму я на себя кредит в банке, установлю тахографы, – а у нас договор с властями всего на год, и есть слухи и мнения обладающих информацией людей, что через год у нас вообще могут все отобрать и передать троллейбусному парку.

То есть я несколько миллионов возьму в кредит, закуплю тахографы, но эта трата не окупится, я потом вовсе ни с чем останусь, - высказывает свои опасения Шемонаев. - У меня нет гарантий от города, в сложившейся ситуации я не уверен, что через год буду работать.

А мы, в свою очередь, идем навстречу властям, и делаем много, вот 75-й маршрут нас попросили льготным сделать. Мы сделали. А федералы нам за федеральных льготников не платят. Мы их возим за свой счет. Муниципалы платят, а федералы – нет! Но мы же возим людей и не спрашиваем: ты – федеральный льготник или муниципальный? Мы идем навстречу!

А нам навстречу кто идет?.. В других городах стоимость выше, а у нас почему 25 рублей? У нас запчасти дешевле, солярка или обслуживание транспорта? Почему мы на самом дне? Что нам делать?

Напомним, с 1 января по всей России вступил в силу закон, согласно которому на всем транспорте, который осуществляет перевозку пассажиров, должны быть установлены тахографы – устройства, которые фиксируют скорость, время работы водителя, и массу других параметров. Штраф водителю за его отсутствие составляет от 3 до 5 тысяч рублей, а за нарушение водителем режима труда и отдыха – от 1 500 до 2000 рублей.

При этом за выпуск на линию транспорта без тахографа должностное лицо должно быть оштрафовано на 7-10 тысяч рублей, частный предприниматель на 15-20 тысяч рублей, а юрлицо на 20-50 тысяч рублей.

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