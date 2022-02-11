Главная Новости Статьи, аналитика, репортажи
Снегопады COVID-19 Колумнисты Афиша Статьи

Перевозчики Калуги подтвердили – проблемы с маршрутками связаны с тахографами

Автор: Ланита СТОЙЛОВСКАЯ. Фото из архива.
Опубликовано: 11.02.2022 16:43 10 1085
Перевозчики Калуги подтвердили – проблемы с маршрутками связаны с тахографами

Как мы писали ранее, 11 февраля Калуга на ряде маршрутов осталась без общественного транспорта.

Среди причин называлась то забастовка, то ввод с 1 января обязанности для перевозчиков установить тахографы на маршрутки, за отсутствие которых положены штрафы.

Что вынуждает перевозчиков снимать транспорт с маршрута? Почему городские власти не могут выстроить диалог и найти решение проблемы, от которой страдают калужане? За разъяснениями мы обратились к перевозчикам.

–  Да, совершенно верно, эта ситуация связана с тахографами, – комментирует нам причины кризиса руководитель компании-перевозчика маршрутов №№ 26, 29, 76, 27, 83 Александр ШЕМОНАЕВ. – И на данный момент у нас порядка сорока машин не могут выходить на маршруты. Мы очень надеялись на то, что на год продлят вступление в силу требований, были предпосылки. Но сейчас мы не имеем права работать. Я не имею права выпускать машины. Понимаете, на мне какая ответственность? Не дай бог что случится. Но мы выпускаем, я, как руководитель, выпускаю.

На данный момент установить тахографы на все маршруты просто невозможно, - продолжает Шемонаев. -  Причин несколько. Установив тахографы, мы должны будем соблюдать трудовой режим: восьмичасовой рабочий день. Но с такими тарифами на перевозку я не смогу обеспечить достойную заработную плату водителю за эти восемь часов, да и на машину нужно будет сажать по два водителя, чтобы не превышать рабочее время. Но тогда водители разбегутся, потому что ничего у них не останется в зарплате, а им тоже надо кормить свои семьи. Дохода вообще не будет. А работа у них очень тяжелая.

Стоимость тахографа - 50 000 рублей, плюс периферия, которую мы должны обеспечить, - называет вторую причину Александр Иванович. - Ну посчитайте, если у меня 80 машин, то сколько я должен денег на это выделять. У нас их нет – этих денег. Просто их нет. Все съедает обслуживание транспорта, поддержание его в безопасном для пассажиров состоянии. А всего-то нужно, ну дайте нам еще год. К примеру, возьму я на себя кредит в банке, установлю тахографы, – а у нас договор с властями всего на год, и есть слухи и мнения обладающих информацией людей, что через год у нас вообще могут все отобрать и передать троллейбусному парку.

То есть я несколько миллионов возьму в кредит, закуплю тахографы, но эта трата не окупится, я потом вовсе ни с чем останусь, - высказывает свои опасения Шемонаев. - У меня нет гарантий от города, в сложившейся ситуации я не уверен, что через год буду работать.

А мы, в свою очередь, идем навстречу властям, и делаем много, вот 75-й маршрут нас попросили льготным сделать. Мы сделали. А федералы нам за федеральных льготников не платят. Мы их возим за свой счет. Муниципалы платят, а федералы – нет! Но мы же возим людей и не спрашиваем: ты – федеральный льготник или муниципальный? Мы идем навстречу!

А нам навстречу кто идет?.. В других городах стоимость выше, а у нас почему 25 рублей? У нас запчасти дешевле, солярка или обслуживание транспорта? Почему мы на самом дне? Что нам делать?

Напомним, с 1 января по всей России вступил в силу закон, согласно которому на всем транспорте, который осуществляет перевозку пассажиров, должны быть установлены тахографы – устройства, которые фиксируют скорость, время работы водителя, и массу других параметров. Штраф водителю за его отсутствие составляет от 3 до 5 тысяч рублей, а за нарушение водителем режима труда и отдыха – от 1 500 до 2000 рублей.

При этом за выпуск на линию транспорта без тахографа должностное лицо должно быть оштрафовано на 7-10 тысяч рублей, частный предприниматель на 15-20 тысяч рублей, а юрлицо на 20-50 тысяч рублей.

То, о чем мы не можем говорить здесь, читайте в нашем телеграм-канале https://t.me/kp40ru. Подписывайтесь, комментируйте, предлагайте свое!

Автор: Ланита СТОЙЛОВСКАЯ. Фото из архива.
Опубликовано: 11.02.2022 16:43 10 1085
Тэги: авто транспорт
Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter
Лента настроения новости

Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!

 
 
 
 
Порадовала (0%)
Возмутила (0%)
Опечалила (0%)
Не зацепила (0%)
Комментарии читателей: 10 шт.
загрузка комментариев
НОВОСТИ КОМПАНИЙ
ВТБ в Калужской области в полтора раза увеличил выдачу ипотеки
В Калужской сбытовой компании действует многоканальный номер телефона «горячей линии»
Потребители, дважды не допустившие энергетиков к прибору учета потребленной электроэнергии, будут платить за свет с повышающим коэффициентом
Энергетики «Калугаэнерго» приняли участие в отчете главы Тарусского района
Энергетики и Служба судебных приставов продолжают совместную работу по борьбе с неплатежами за потребленную электрическую энергию
Новости
ОПРОС
Уважаемые читатели, а вы привились от коронавируса и когда? 
Всего проголосовало: 1208
Новости Обнинска
Новости партнеров
Как защитить двери от вскрытия?
Выкуп апартаментов
Как выбирать кулон и подвеску на шею?

© 2007-2022 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»

Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
В случае использования материалов на других сайтах активная гиперссылка на главную страницу вида www.kp40.ru обязательна.

Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте

Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Учредитель: ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Главный редактор: Ивкин В.П.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.

18+

Координаты для связи:
Адрес редакции: 248000, г. Калуга, ул. Космонавта Комарова, 36. Телефон/факс: +7(4842)79-04-54
E-mail редакции: ev@kp.kaluga.ru, vi@kp.kaluga.ru Отдел рекламы на сайте: sz@kp.kaluga.ru

Яндекс.Метрика

Мы в соцсетях

               

Новости, размещенные в рубриках «Новости компаний» и "Новости партнеров" с тэгами «реклама», «городская дума», «законодательное собрание», «политика», «область», «Городской голова Калуги» публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.

Разработка сайта - alfainform.ru