Главный тренер ФК «Калуга»: «Надо перестать болтать, а начать что-то делать. Пока этого я не вижу. Одна болтовня»

Футбольный клуб «Калуга» вышел из отпуска и готовится к старту весенней части сезона. Команда тренируется в Анненках.

Осенью калужане заняли лишь 11 место в своей подгруппе. Многие болельщики в социальных сетях требовали увольнения главного тренера Константина Дзуцева. Но руководство ФК «Калуга» приняло решение оставить у руля команды 51-летнего специалиста.

На самом старте нового соревновательного года мы откровенно пообщались с Константином Дзуцевым и узнали о причинах осеннего провала, состоянии дел в калужском футболе и грядущей борьбе за выживание среди профессионалов.

Плохая форма

- Константин Хазбиевич, давайте отталкиваться от весны 2021 года. Тогда ФК «Калуга» показывал прекрасные результаты. Команда штамповала победы и ставила рекорды. За счет чего удалось добиться такого результата?

- Прежде всего, за счет хорошей работы на зимних тренировочных сборах. Команда двигалась в одном направлении. Было достаточно времени, чтобы подготовиться. Мы смогли привести футболистов в хорошее физическое и эмоциональное состояние. Ментально команда была готова показывать нужный результат. Этого не получилось достичь в летний период.

- Перед началом сезона вы сознательно постарались сохранить состав? Хотя у некоторых футболистов были предложения от других клубов.

- По прошествии времени можно проанализировать ту ситуацию. Почему мы не смогли выполнить задачу осенью? Я считаю, что, как у спортсменов, так и у тренеров, бывает состояние плохой формы. Это первое. У меня было такое состояние. Это, наверное, главный фактор.

Мы также очень плохо провели селекционную работу. Практически никто из футболистов, которых мы взяли, нас кардинально не усилил. А игроки, сохраненные в команде, были демотивированы на определенный период времени.

В целом не удалось создать ту химию и баланс, движения в одном направлении. Как только случилась стрессовая ситуация в виде серии поражений, на которую наложился ковид, команда попросту поплыла. И уже тяжело было вылезти из этой психологической ямы.

- В чем причина вашей плохой формы?

- Это личные вещи, которые не хотелось бы сейчас обсуждать. Было неважное эмоциональное состояние. Это точно.

- То есть причины неудач кроются в психологическом состоянии? Команда была готова физически?

- Несомненно. Ведь человека в любой ситуации нужно оценивать по двум критериям: его возможностям и желанию. Свои навыки наши футболисты показали весной. Летом мы также взяли игроков не с улицы. Они ведь до нас хорошо проявляли себя в других командах. А вот желания я не увидел. Не удалось создать здоровую конкуренцию.

- Не могу не вспомнить ваш незавершённый переход в «Новосибирск». Он многими специалистами до сих пор обсуждается. На вас та ситуация сильно отразилась?

- Она не могла не сказаться. Но я не готов еще обсуждать детали произошедшего. Да и нужно побыстрее забыть осеннюю часть сезона. Сейчас наступил новый год. Футболистам также надо все забыть. По сути дела, у нас строится новая команда. Поверьте, и я тоже сейчас совсем другой.

Осенью 2021 года у Константина Дзуцева было много поводов для размышлений.

Откровенный разговор

- Вы читаете то, что пишут в социальных сетях про вас? Как относитесь к постоянным призывам уйти вам в отставку?

- Критика в такой ситуации естественна. Я к этому адекватно отношусь. Посмотрите на количество очков, которые мы набрали осенью. Сколько голов забили. Было бы смешно, если бы нас не критиковали. Единственное, когда есть личные оскорбления и откровенное вранье, это расстраивает. А критику мы принимаем.

Я считаю, что мы исправим ситуацию. Весной в ФК «Калуга» будет другая команда. Может быть, со старыми лицами, но совершенно с иной мотивацией.

- Константин Хазбиевич, вы человек уже с большим опытом. Подскажите, разговоры про своих-чужих тренеров и футболистов поднимаются везде на уровне низших дивизионов?

- Я откровенно отвечу на этот вопрос. Как только у команды нет денег, она находится в среднем или низшем уровне бюджета, сразу начинают вопросы эти возникать.

Если у клуба есть средства, то темы о легионерах и местных игроках и тренерах отпадают. Потому что, действительно, должны играть сильнейшие.

Я сразу хочу подчеркнуть, как только мы искусственно увеличиваем количество игроков из Калужской области, делаем им же хуже. Они попадают в комфортные условия, пропадает конкуренция. Тогда футболисты в лучшем случае останавливаются в своем развитии.

Для меня не существует калужских и некалужских игроков. Есть только хорошие и плохие футболисты. Если калужанин выигрывает конкуренцию за место в составе, это будет лучше только для меня. Тогда меньше критических стрел выпустят болельщики.

Я уже говорил про это в прессе, давайте посчитаем, сколько калужских игроков сейчас выступают в профессиональных клубах. Естественно, не будем брать в расчёт нашу команду и обнинский «Квант». Тогда получается, что практически нет калужских игроков в профессионалах. Надо задаться этим вопросом всей футбольной общественности. Почему вообще в стране нет калужских игроков?

Хорошо, может такие дурные тренеры работают у нас и в Обнинске, не в состоянии развить футболистов. А почему в других клубах калужан нет? Вся страна дураков что ли?

Раньше можно было сразу вспомнить калужских футболистов, которые были на виду в России. Тот же Лосев, Демин, Сидоров… Сейчас мы такого не видим. Кроме вратаря Алексея Чернова больше и отметить некого.

- Тогда и я откровенно спрошу. Мы все догадываемся, как часто выстраиваются отношения между клубами и агентами. Зачастую последние диктуют условия, кто и сколько будет играть в составе команды. У вас нет таких проблем?

- Сразу опровергну все слухи. У меня нет никакого агента, который работает лично со мной. Я взаимодействую со всеми. У нас не практикуется, когда команду комплектует один определенный агент. Они даже на меня за это обижаются. С одной стороны это плюс для клуба. С другой – минус для моей дальнейшей карьеры.

Я считаю, что никакие силы извне не должны формировать идеологию команды, состав и тактику.

Мы приглашаем футболистов, отталкиваясь от определенного уровня мастерства. Но нельзя забывать еще один важный момент – это финансовые условия, которые у нас есть. Ни для кого не секрет, что они более чем скромные, даже по меркам ФНЛ-2.

ФК «Калуга» проводит тренировки на арендованных стадионах.

Клуб без дома и пустая болтовня

- Вы довольны условиями, которые созданы для работы футбольного клуба «Калуга»?

- Условия для игры в футбол вроде бы и созданы. Есть несколько полей, тренажерный зал, офисные помещения. Но что находится в собственности у ФК «Калуга»? По большому счету, только автобус. Нет ни стадиона, ни полей. По сути дела, мы бездомные. Я считаю, что это неправильно. Такое нечасто увидишь в России.

- Это давит на вас и команду?

- Конечно. Человек без дома, наверное, некомфортно себя чувствует, когда ему в трудной жизненной ситуации просто некуда прийти. Должны быть какие-то базовые вещи.

Это не значит, что нас откуда-то выгоняют. Мы находим общий язык со спортивными школами. Но отсутствие своей базы – это один из факторов, который мешает развиваться футбольному клубу «Калуга».

- Как у вас лично складывается общение с руководством спортивных школ «Калуга» и «Торпедо»?

- Когда Николай Сидоров был директором, у нас выстроились хорошие взаимоотношения. С Эдуардом Деминым тоже проблем нет. Мы все-таки на одном футбольном языке говорим.

Наверное, у некоторых отдельных людей в школах есть давнишние обиды на футбольный клуб. Отсюда и появляется негатив.

Мне хочется только сказать одно: нужно всем нам понять, что мы находимся на низших ступенях развития российского футбола. Необходимо трезво оценить ситуацию. Засучить рукава и работать на благо калужского спорта. Не за зарплату, а из-за того, что ты переживаешь за калужский футбол. Надо перестать болтать, а начать что-то делать. Пока этого я не вижу. Одна болтовня. Очень много собраний проводится, а работы нет.

Константину Дзуцеву и команде придется хорошо поработать, чтобы показать достойный результат.

Вопрос выживания

- Осталось провести в чемпионате 10 матчей. Как кажется издалека, то задач весной перед командой нет. Мы ведь играем за 13-22 места. Но, наверное, у вас есть цели на весеннюю часть сезона...

- Во-первых, осенние матчи сильно ударили по нашему самолюбию. Сейчас нужно себя взять в руки. Необходимо вернуть самоуважение. Это основная задача.

Я не просто так сказал, что у нас будет новая команда. Сейчас проходит 20-дневный тренировочный сбор в Калуге. Мы смотрим за футболистами, могут ли они выкинуть 2021 год из головы. Если нет, то вне зависимости от ранга и статуса игрока, мы будем расставаться.

- В российском футболе грядет очередная реформа…

- Да, пока мы точных новых правил игры еще не знаем. Понимаем только, что к лету нам нужно создать боеспособный коллектив, который сможет решить непростую задачу.

- В чем она будет заключаться?

- Вопрос стоит о выживании. Нам необходимо остаться в профессиональном футболе.

- Весной 2022 года вновь появится молодежная команда ФК «Калуга», которая будет выступать на полупрофессиональном уровне. Вам дубля все эти годы не хватало?

- Совершенно точно. Отсутствие дублирующего состава очень болезненно сказалось на команде. Поэтому пресловутого баланса мы иногда и не достигали.

У нас группа молодых футболистов, которых мы брали из калужских спортивных школ, оказалась без игровой практики. Одной тренировочной работы недостаточно. Конечно, мы занимались и индивидуально. Но даже если футболист хорошо готов физически, у него все равно нет игрового ритма. Поэтому молодежь и не росла.

Бывают перспективные игроки, которые сразу входят во взрослый футбол. Но таких крайне мало. В основном все равно нужно время на адаптацию. Так что дубль ФК «Калуга» необходим.

- Тренерский штаб в основной команде останется в прежнем составе?

- Нет, сейчас с нами начнет работать Сергей Кормильцев. У нас количественно не хватает специалистов на две команды. Поэтому решили взять еще одного тренера. Насколько я знаю, генеральный директор ФК «Калуга» Олег Митрофанов предлагал занять эту позицию местным специалистам, но они отказались. Поэтому меня попросили найти тренера.

Сергея Кормильцева я знаю давно. Он имеет большой игровой опыт. Мы играли и работали вместе. У него есть определенный взгляд на атакующие действия, который позитивно скажется на нашей команде и итоговом результате.

- Как клуб будет комплектоваться в зимнее межсезонье?

- Надо помнить о том, что летом времени на селекцию не будет. Поэтому нужно работать сейчас.

К приглашению каждого нового футболиста мы очень скрупулезно подходим. Нам сейчас нужны игроки, которые абсолютно мотивированы на достижение результата и свой профессиональный рост.

- Вижу, что настрой на весеннюю часть сезона у вас боевой.

- Не волнуйтесь, с этим проблем не будет.

- Генеральный директор ФК «Калуга» Олег Митрофанов выразил вам полное доверие. Это сильно помогает в работе?

- Конечно. Мы же все понимаем, что у руководителей спортивных клубов всегда есть два пути. Либо менять тренера и попытаться встряхнуть команду, либо оставить тренера и обновлять состав.

Второй вариант встречается намного реже. Но Олег Митрофанов пошел по этому пути. В российском футболе мало кто так делает. Я благодарен ему за поддержку. Это дорогого стоит.

Сейчас у меня есть еще один мотивационный момент – не подвести генерального директора клуба.

- В заключение хотелось бы спросить о ваших личных амбициях и задачах клуба. Не будем далеко уходить. Возможно ли в конце года увидеть нашу команду с завоеванными медалями?

- Сейчас не про это нужно думать. На данном этапе необходимо остаться в профессиональном футболе. Представьте, если из 82 профессиональных клубов останется только 36. В их число и нам нужно попасть. Это серьезная задача. Чтобы ее выполнить, нужно засучить рукава и работать всем без исключения. Федерации, спортивным школам, тренерам, футболистам.

Сейчас очень хорошо нужно поработать весной, чтобы осенью был плацдарм, на котором эту задачу можно было бы решить.

Яркие фото читателей, весёлые видео, народные новости смотрите в нашем Инстаграме https://www.instagram.com/kp40.ru/. Подписывайтесь, делитесь фото и видео, рассказывайте о своих проблемах, потому что мы слышим вас, а нас слышат все!