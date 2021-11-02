Планерка Дмитрия Денисова: готовимся к зиме

В понедельник, 1 ноября состоялась еженедельная городская планерка у градоначальника Дмитрия ДЕНИСОВА с начальниками управлений и руководителями городских служб.

Основной обсуждаемый вопрос - это подготовка к зимнему периоду.

О парковках зимой

- Одной из проблем содержания дорог зимой остается высокая запаркованность, - говорит начальник управления городского хозяйства Александр ШПИРЕНКО. - Это осложняет выполнение работ по очистке. Техника не может производить уборку в полном объеме, затрудняется вывоз снега.

- Ежедневное предупреждение водителей о местах, где вывозится снег - главная задача, - подчеркивает Александр Шпиренко. - Также, с учетом опыта обильного снегопада в прошедшую зиму на комиссии по безопасности дорожного движения мы приняли и реализовали решения по ограничению парковок на отдельных участках. Это коснулось улиц Жукова, Карла Либкнехта, Генерала Попова, Николо-Козинской, Гагарина, и Грабцевское шоссе.

Так же зимой на улицах Калуги планируется задействовать более 180 единиц техники и 100 дорожных рабочих. 140 машин оснащены специализированным монтажно-эксплуатационным управлением. Они на 80% уже переоборудованы к работе в условиях зимы.

- Половина из 32 тысяч тонн смеси из песка и соли, которые планировалось закупить для обработки калужских дорог и тротуаров, уже закуплена, - продолжает начальник управления городского хозяйства. - Остальное закупим в начале следующего года. Смесь будет с повышенным содержанием соли.

Помимо этого закуплено 2,5 тысячи тонн реагента «Бионорд». Им будут обрабатывать улицу Кирова и еще несколько улиц в центре города. По сравнению с прошлым годом объем закупок этого реагента увеличен на 40%.

- Необходимо предоставить калужанам возможность следить за перемещением снегоуборочной техники в онлайн режиме, - говорит городской голова Дмитрий Денисов. - Сделать это нужно, чтобы никто не обвинял городские власти в том, что часть техники брошена на уборку снега в Москве.

Следить за этим горожане будут с помощью «облегченной» версии системы мониторинга, разработанной компанией «Меркатор».

Технические работы

- Продолжавшийся несколько месяцев ремонт водовода на Азаровской улице в Калуге, наконец, завершен, - говорит заместитель главного инженера Калугаоблводоканала Анатолий КАЗАКОВ. - Осталось подключить новую трубу и уложить асфальт на тех участках, где его в процессе ремонта водовода сняли.

Переподключением Калугаоблаводоканал планирует заняться 10 ноября.

- В связи с этим подачу воды в северные микрорайоны Калуги, а также в микрорайон Малинники придется приостановить на сутки, - объяснил Дмитрий Денисов. - Часть этих микрорайонов останется не только без воды, но и без тепла. К сожалению, на котельной тоже придется все поотключать, теплоносителя не будет.

Время, оставшееся до 10 ноября, городской голова поручил использовать для того, чтобы подготовить попадающие под отключения микрорайоны.

Отсыпка дороги

В конце планерки городского голову поблагодарили жители деревни Лихун.

На выходных Дмитрий Денисов проверил, как исполняется его поручение по отсыпке дорог к участкам многодетных семей. На сегодняшний день городские службы отсыпали семь километров подъездных дорог к деревне.

- Съездил в Лихун, подробнейшим образом пообщался с местными жителями, - сообщает городской голова. - Прошлись с ними по основным болевым точкам деревни.

Следующая волнующая тема – возможность продления маршрута общественного транспорта и монтаж дополнительных остановок для того, чтобы автобус забирал детей в школы еще в двух местах деревни.

Кроме ситуации с дорогами, вопросов для решения остается много. Все темы Дмитрий Денисов взял под личный контроль.

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