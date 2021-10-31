В Калуге планируется построить первую в России объединенную колонию

На окраине Калуги в поле рядом с окружной дорогой планируется построить первую в России объединенную колонию. Она должна собрать в себе все исправительные учреждения региона, а также следственный изолятор. На днях об этом заявил уполномоченный по правам человека в Калужской области Юрий ЗЕЛЬНИКОВ.

Он отметил, что уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова попросила омбудсменов из разных регионов сформировать свои предложения по вопросу планируемого создания в Калужской области объединенного центра. Их учтут при разработке проекта.

Впервые об исправительных учреждениях объединенного типа в России заговорили весной нынешнего года. Возможность их создания включили в план развития уголовно-исполнительной системы.

Нам удалось ознакомиться с концепцией суперколонии, которую предлагается построить в Калуге.

Планируется, что она будет включать в себя множество зданий: единый центр обслуживания, административное здание, многофунцкиональный следственный корпус, дом женщины и ребенка, центр трудовой адаптации и другие.

Объединенная колония может занять несколько сотен гектаров.

По предварительным оценкам, стоимость строительства суперколонии составит около 12 миллиардов рублей. Работы могут быть завершены за три с половиной года. Правда, пока конкретные даты не называются.

В УФСИН по Калужской области нам подтвердили, что подобные планы есть, но они очень далекие.

Главная цель проекта – объединить все существующие в Калужской области исправительные учреждения в одной точке. Это поможет снизить затраты на содержание заключенных и уменьшить штат. В итоге затраченные на постройку деньги могут окупиться примерно за 13 лет.

Комплекс будет включать в себя множество зданий.

Комната матери и ребенка.

Спальное место заключенного.

Зал судебных заседаний.

Спортивная площадка.

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