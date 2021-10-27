Дважды дипломированный курьер: почему калужский учитель с двумя высшими образованиями пошел работать в доставку

Не так давно в соцсетях произвели фурор фотографии одноногого курьера, который своим ходом, на костылях, разносит товары по всей Калуге.

Редакция попыталась выйти на него и взять интервью, но, по словам знающих его коллег, молодой человек категорически не желает публичности, и мы с уважением относимся к этому, потому оставили свои попытки ему досаждать.

Однако, как выяснилось, в доставке работает огромное количество интереснейших людей, которые с приходом в нашу жизнь Covid-19, повлекшего за собой карантин в 2020 году, ушли работать в эту сферу.

Одни временно, чтобы пережить этот трудный период в своей жизни, а другие избрали эту деятельность своим основным видом работы.

И сегодня я хочу познакомить вас с молодым амбициозным курьером из Калуги Борисом Самбуровым.

Учитель истории

Борис работает курьером в одной из раскрученных компаний по доставке еды относительно недавно – всего пятый месяц, но уже в успел выделиться на общем фоне своими необычными интересами и двумя дипломами о высшем образовании.

- Мне 32 года, и я коренной калужанин, - рассказывает Борис. - Окончил два вуза: Российскую международную академию туризма по специальности «Менеджер туризма» и магистратуру в КГУ им. Циолковского по направлению «Историко-культурная деятельность».

Никогда бы не подумал, что стану курьером, но жизнь не всегда складывается так, как ты того хочешь, - резюмирует он. - После окончания первого вуза работал экскурсоводом в Калужском музее истории космонавтики, но после месяца работы попросили уйти из-за дефекта речи.

По словам самого Бориса, у него никогда не было такой проблемы, но конфликтовать с руководством музея и оспаривать их решение он не стал.

Творчество и помощь друзей

- С детства очень люблю историю и сейчас планирую издать свой исторический роман о событиях Англии времен короля Георга III. Ищу спонсора и редактора, хорошо знающего историю Англии, - делится с нами своим сокровенным молодой писатель.

Борис пишет с девяти лет прозу и с шестнадцати лет стихи. Один из его рассказов «Мгновенное счастье» вошел в сборник, выпущенный по случаю 60-летия старейшей калужской литературной студии «Вега».

- Работа курьером для меня временная, чтобы иметь доход, пока я нахожусь в поиске работы учителем истории, - говорит Борис. - Но эта работа мне нравится, хоть и не всегда все проходит гладко. Бывает, что таймер на доставку очень короткий и из-за этого случаются опоздания, но в целом сейчас стало гораздо лучше, чем в самом начале, когда я был не велокурьером, а пешим, и приходилось еще тяжелее.

- Кстати, велосипед у меня появился, благодаря моему другу, фотографу Ивану Дернову, - говорит Борис. - Его будничный подарок, вне какого-либо события, облегчил мою работу в разы.

Порой заказ не вмещается в сумку и тогда приходится его фотографировать и писать в техподдержку, и если не получится как-нибудь компактно уместить заказ, то компания за свой счет вызывает такси, и уже на нем я доставляю заказ, - делится секретами профессии Борис.

Калужанин Борис Самбуров – учитель истории, но в школу его не берут из-за отсутствия опыта работы.

Тонкости профессии

- В самом начале мои родители не одобряли, что я, будучи дипломированным специалистом и еще к тому же магистром, решил вдруг стать курьером, но со временем они меня поняли, и стали иначе относиться, - вспоминает Борис.

Конечно, доход не устраивает, и я нахожусь в постоянном поиске подработок, но есть и плюс, что часть дохода приходит на карту на следующий день, а остальное выплачивается по средам, - говорит калужанин.

Практически все курьеры в компании являются самозанятыми и расчет с каждым из них осуществляется через приложение «Мой налог». Именно туда приходят чеки за платные доставки.

- Мой рабочий день полностью подконтролен мне, - рассказывает Борис. - Я могу даже выйти поработать всего на один час или не выйти совсем, это уже будет зависеть от меня или иных обстоятельств в моей жизни.

В службе доставки смены называются слотами, которые делятся на два типа – плановые и свободные. Разница между ними лишь в том, что на плановом слоте предусмотрена минимальная оплата труда при отсутствии заказов, и у нас в Калуге она составляет 85 руб/час, но в тоже время этот слот нельзя завершить раньше времени и он должен быть по продолжительности не менее четырех часов.

На свободном слоте нет гарантии минимальной оплаты, но зато есть возможность работать в любое время и в любом удобном месте, а главное завершить слот в любой момент.

- В основном каждый курьер получает деньги не за выход на смену, а за количество доставленных заказов и пройденных километров, - поясняет Борис. - Чтобы не было заказов совсем, такого я еще не встречал, поэтому я стараюсь оптимизировать свое время и выхожу в основном на свободном слоте в вечерние часы, когда заказов становится больше, а курьеров меньше. Днем работаю переписчиком и занимаюсь домашними бытовыми делами.

Планы и мечты

- Зимой планирую работать снова пешком, потому что на велосипеде, на мой взгляд, будет значительно труднее, - говорит Борис. - Об отпуске я еще не думал, наверное, сейчас не самое подходящее время, чтобы делать на нем акцент, да и в моей работе курьером, скорее всего такого понятия нет, я даже не слышал еще, чтобы кто-нибудь вслух говорил про выходные. Если кому-то нужно отдохнуть, то он просто не выходит на слот, но лично мне кажется, что со временем настолько привыкаешь к этому виду труда, что не работать уже не получается, тянет на ментальном уровне и постоянно.

- Хочу заняться репетиторством по истории и обществознанию, а еще начать проводить пешие экскурсии по Калуге, - делится своими планами Борис.

Помимо работы по призванию наш герой также мечтает о покупке квартиры и свадьбе со своей любимой девушкой Екатериной.

К сожалению, на работу по специальности его не принимают, ссылаясь на отсутствия опыта по специальности. Но Борис не отчаивается, и продолжает вести поиски и ходить на собеседования.

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