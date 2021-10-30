Психолог Андрей Скатов: «Калужане адаптировались к коронавирусу и непредсказуемости»

Осень и так самое депрессивное время, а в этом году накладывается ещё и эпидемическая обстановка, нестабильность, новые ограничения, обязательная вакцинация. Кто-то не готов к жестким правилам, а кто-то боится за своё здоровье.О том, как не впасть в осеннюю депрессию, рассказал калужский клинический психолог Андрей СКАТОВ.

- Андрей, депрессивных состояний в этом году будет больше?

- Я заметил, что наше население имеет хорошие адаптационные процессы. За полтора года большинство адаптировалось к ситуации непредсказуемости, к сложности планирования отпусков, корпоративов, появлению неожиданных выходных дней. Люди уже приняли это. И если раньше уровень тревоги и страха был очень высоким, то сейчас его объём значительно снижен.

- Сейчас вновь вводятся ограничения...

- Некоторые говорят про тяжёлые времена. Ну а когда они легкими были? Когда страна развалилась и многие люди оказались в жутком стрессе? Определенные проблемы всегда присутствовали. В какие-то годы была большая иллюзорность стабильности. Но свои беды, сложности существовали всегда. Надо понимать, что мир непредсказуемый, и не пытаться загадывать, что будет дальше, - принять реальность такой, какая она есть. Неожиданности ведь могут быть и позитивными. Многие люди не знали, что выйдут куда-то и встретят свою судьбу, или найдут работу. Даже у людей, которые живут по плану, в жизни достаточно неожиданностей. Когда есть баланс, человек меньше подвержен стрессам.

Самые тяжелые месяцы

- Осенняя хандра – это закономерный процесс, связанный с отсутствием солнца, сменой климата или люди сами себе её надумали?

- Здесь всё вместе. Надо понимать, что у человека есть ресурс, который поддерживается разными способами. Отчасти солнечный день придаёт нам настроение. Гулять в такое время приятней, чем в осеннюю грязь, серость и дождь. Но всегда играет роль совокупность факторов. Если человек умеет выделять и правильно разделять положительные и отрицательные эмоции, соблюдать баланс, то межсезонье сильно на его психику влиять не будет. То есть, если он умеет настраиваться, исходя не только из внешних факторов - погодных, природных, если может принять реальность, какая она есть, с мотивами, мечтами, целями и задачами, влияние осенней хандры будет снижено.

- Какие месяцы в году самые тяжелые?

- Скорее всего, это период, когда длительное время отсутствует солнце. Психика человека значимо реагирует на это. Но сезон от сезона отличается. Бывает мягкая, золотая осень – любимое время наших поэтов, когда можно погулять, полюбоваться красотой природы, погрузиться в размышления. А бывает, что льют бесконечные дожди. Поэтому определенный месяц сложно назвать. Чаще всего это время, когда погода неожиданно портится, лето резко заканчивается, а у человека много переживаний, что чего-то не успел, не сделал.

- Некоторые говорят, что ноябрь и февраль - самые тяжелые месяцы.

- Октябрь-ноябрь – самое тёмное время года, это понятно. На счёт февраля не знаю. Одно время я брал отпуск в феврале, мне так этот месяц нравился. Обычно - и мороз, и снега много, можно в бор выбраться, и за город поехать, прогуляться. Весенний период, когда всё тает, слякоть, грязь даже более повлиять может. Хотя это, опять же, зависит от ресурсов, способностей организма. И кто-то пропивает витамины, кто-то занимается спортом, отдыхает. У кого есть ресурсы такого характера, хандра в межсезонье действует по минимуму. Может эмоционально что-то снизится, но надо к этому относиться философски, что это время над чем-то подумать.

Восстановиться после тяжелой трудовой недели Андрею Скатову помогают прогулки на природе, причём в любую погоду.

Мысли забирают энергию

- Кто больше подвержен осенней хандре: мужчины или женщины?

- Гендерная психология активно меняется, потому что меняется психика современного мужчины и современной женщины. И, безусловно, для мужчины в том образе, какой долгие годы существовал, что он - добытчик, ответственен за многие вопросы, - увеличивается нагрузка, объём отдыха уменьшается, добавляются возрастные кризисы: негативная оценка успехов, достигнутого. Можно сказать, что мужчины больше подвержены. Но, учитывая, что женщины сейчас тоже ставят высокие цели, имеют большие амбиции, постепенно всё уравнивается.

Плюс все мы – разные, сложно просчитать, загнать в шаблоны. Такие личностные черты, как истероидность, мнительность, тревожность делают человека более уязвимым в плане переживаний, подвергая психоэмоциональному истощению. Мы сейчас говорим не о депрессии, потому что депрессия - это клинический диагноз, требующий лечения медикаментами и психотерапии.

- А что такое депрессия?

- Это когда человек может долгое время лежать на кровати и смотреть в стену. У него нет сил и желаний встать, взять в руки телефон... Депрессия имеет разные формы и разное происхождение. Ситуативная депрессия возникает, когда, грубо говоря, на человека многое навалилось. Это и эмоциональное выгорание, и хандра, что в совокупности приводит к невозможности поддерживать свою жизнедеятельность на определенном уровне.

- Как раз в осенне-зимний период добавляется и эмоциональное выгорание, потому что работы много, до отпуска далеко, рутина, дни похожи друга на друга.

- Профилактика эмоционального выгорания должна проходить вне сезона. Если человек мало отдыхает, экономит на сне, риск тех или иных проблем возрастает. Человеку кажется, что так он сможет больше сделать, больше заработать, а по факту снижает свою продуктивность. Истощение, отсутствие сна зачастую проявляется в различных навязчивых состояниях, безобъектной тревоге, панических атаках. Психика становиться менее управляемой, и человек не может справиться со своей стандартной нагрузкой. Обычно пиковые состояния возникают, когда большая нагрузка, закредитованность, не правильное отношение к семье, детям. И все это только усугубляется.

- Самому можно справиться с таким состоянием?

- Кому-то достаточно собственной силы воли и мотивации дисциплинировать себя. А кому-то нужна чья-то поддержка, чтобы организовать жизнь так, чтобы не было перегрузки, чтобы деятельность была правильно распределена. Не перегружать психику неактуальными переживаниями, не стараться чрезмерно что-то планировать, уходить мыслями в прошлое.

Нам кажется, что мысли ничего плохого не делают, а по факту они забирают у организма много энергии и сил. Сейчас многие в курсе психосоматики. Но не уменьшается количество людей, которые зарабатывают те или иные проблемы со здоровьем, из-за неправильного отношения к своей жизни, эмоция, мыслям.

Возрастная проблема

- У детей обычно нет осенней хандры. Это «болезнь» взрослых?

- Дети действительно не мучаются философскими вопросами, которыми мучаются взрослые, у них есть удовлетворение своими результатами и ощущение, что вся жизнь впереди. Кризисы детского периода зачастую не настолько значимы. Чем старше человек, тем больше он в зоне риска. Хотя, молодежь в условиях чрезмерной нагрузки в плане обучения (средний и старший школьный возраст) испытывают подобные состояния. В моей практике встречались случаи, когда приводили ребенка, который, как мишка, в спячку впадет, ему не хочется вставать, никуда идти. И иногда ребенок объективно не справляется с учебным материалом, уровень школы выше его способностей. А бывает, что ребёнок отражает психоэмоциональное состояние, которое испытывают его родители. Надо приводить свои эмоции к балансу, потому что ребёнок четко их улавливает и копирует. Можно «заразить» его таким состоянием.

- Если осенняя хандра накрывает людей в возрасте. Получается, что больше всего страдают пенсионеры?

- Нет. Если человек приобретает мудрость, понимает, каких он добился результатов, если у него нет горького сожаления, разочарования, в семье всё хорошо, то какие-то вещи он отпускает, расслабляется: ему не надо строить карьеру, чувствовать, что он добытчик. Но если человек не работал над собой, находился в постоянном стрессе, то с возрастом вероятность на положительные изменения, внутреннюю проработку снижается. Психика становится более твёрдой, человек не проявляет гибкость. И если черты личности, которые приводят к таким состояниям, достигают апогея, человек даже может попасть в кардиологическое или онкологическое отделение.

- Почему мы любим копаться в прошлом?

- Кто-то любит погружаться в прошлое, но и негативных фантазий о будущем сейчас много: «вот новый начальник придёт - и я всё потеряю», или «вдруг, это не последняя волна эпидемии, вот новый штамм определили»... Каждый - любитель своего мира: прошлого или будущего.

Если в прошлом есть положительный момент, то, обращаясь к нему, мы анализируем опыт, делаем выводы и за счёт правильного осознания последствий своих действий, можем в дальнейшем не совершать подобных ошибок, найти решение каких-то вопросов. Но это благоприятный вариант.

Большинство людей преследуют мысли: «вот, если бы я этого не совершил, не поступил так, не сказал». И это тоже попытка не совершить ошибку в дальнейшем. Но чрезмерность эмоций, объём потраченного на эти переживания времени разрушает человека. Он, зачастую, не осознает, что живёт в другом времени.

Настроить себя правильно

- Как наиболее комфортно пережить тёмное и холодное время года?

- Всё просто: не забывать о своём здоровье. Когда челок не истощен, он на психоэмоциональном уровне лучше справляется со всеми жизненными ситуациями. Высыпаться, добавить больше физической активности. Даже если на улице холодно, надо одеться потеплей и пойти погулять. Важно уметь правильно себя настраивать, переключать вое внимание, подмечать позитивные моменты в осени. Я, например, умею радоваться проливному дождю и опадающим листьям, в этом тоже своя красота.

- А что лично вам помогает сохранять ресурсное состояние?

- Прогулки по лесу. Я живу во Мстихино. Рядом - огромный лес, и я этому очень рад. Устраиваю путешествия, отдыхаю и полностью восстанавливаюсь после тяжелой трудовой недели. Часов на пять ухожу, бывает до 30 км прохожу. Родные меня отпускают, не смотря на то, что у меня большая семья – трое детей. Понятно, что не каждый выходной получатся так погулять. Но даже в дождливую погоду я стараюсь брать зонтик и идти в лес: там совсем по-другому чувствуешь себя, чем в городе.

То, о чем мы не можем говорить здесь, читайте в нашем телеграм-канале https://t.me/kp40ru. Подписывайтесь, комментируйте, предлагайте свое!