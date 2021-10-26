Дмитрий Денисов: такие компании не должны работать в нашем городе

В понедельник, 25 октября, городской голова Калуги Дмитрий ДЕНИСОВ провел еженедельную планёрку с начальниками управлений и руководителями городских служб.

Основным вопросом для обсуждения была компания отопительного сезона на протяжении 2021-2022 годов.

О ходе отопительного сезона в Калуге доложил заместитель начальника управления ЖКХ Александр КОЛЕСОВ.

Не готовы

- Три из 78 калужских управляющих компаний, ООО «Вега», ООО «УК Держава» и ООО «Анита Сервис», до сих пор не получили паспорта готовности жилищного фонда, - сказал начальник управления ЖКХ Александр КОЛЕСОВ. - Это произошло из-за того, что они не предоставили в полном объеме документы, подтверждающие, что жилой фонд к зиме готов.

- Надо ставить вопрос о лишении лицензий этих управляющих компаний, - отметил Дмитрий Денисов. - Кстати, ООО «Вега» и «Держава» уже попадали под мой личный контроль, поскольку было огромное количество обращений граждан, которые находятся под управлением этих «управляющих компаний». Они на самом деле ничем не управляют. Только делают вид, что занимаются делом. Меня одолевают большие сомнения, что такие компании должны работать в нашем городе.

Управлению ЖКХ городской голова поручил при подготовке к началу отопительного сезона усилить внимание к ведомственным котельным, так как у некоторых из них периодически возникают проблемы с пуском тепла. Возникли они и этой осенью у котельной КЗТА.

- Там мы, конечно, хлебнули, - продолжает Дмитрий Денисов. - Подобные случаи надо заранее предугадывать. Иначе мы будем все время спотыкаться о чужие котельные, которые в начале отопительного сезона становятся нашими проблемами и наших жителей.

- Проверки ООО «Вега», ООО «УК Держава» и ООО «Анита Сервис» уже проведены, - докладывает представитель ГЖИ. - Выявлено несколько нарушений в ходе подготовки к отопительному сезону.

Сейчас решается вопрос о привлечении трех этих УК к административной ответственности. Но возможность лишить их лицензий появится только тогда, когда подобные нарушения будут допущены вновь, в ходе подготовки к следующему отопительному сезону. Только за первую неделю с начала отопительного периода в наш адрес поступило свыше пяти тысяч обращений. Но стоит отметить, что по большей части управляющие организации справились с началом отопительного периода.

Ноябрьские детские выплаты

Еще одним вопрос для обсуждения стали выплаты детских пособий из областного бюджета.

- Детские выплаты за ноябрь будут осуществляться с 27 по 29 октября, - сообщает заместитель начальника управления социальной защиты Галина ЖУХОВЦЕВА. - Далее выплаты будут осуществляться по мере поступления средств из областного бюджета. У нас все сформировано. Сдвиг срока связан с нерабочими днями, с 30 октября по 7 ноября из-за ситуации с COVID-19. Управление соцзащиты в эти дни работать будет, но по иному графику. Первого и второго ноября - с 8.00 до 17.15, а 3 ноября - с 8.00 до 16.00 с перерывом на обед с 13.00 до 14.00. Работать в эти дни будут и другие управления горуправы.

- Если граждане будут к нам приходить, будем принимать всех, - подытожила Галина Жуховцева.

Проводивший планерку городской голова Дмитрий Денисов при этом напомнил, что для получения детского пособия в управление приходить не обязательно. Оформить выплату можно и через сайт Госуслуг.

Яглово, Лихун и другие вопросы

В конце планерки Дмитрий Денисов по традиции отвечал на вопросы граждан из соцсетей.

Жители посёлка Яглово попросили городского голову о помощи. С просьбой найти возможности вернуть посёлок в планы реализации рейтингового голосования 2018 года.

Тогда были выбраны 38 территорий для благоустройства. Согласно, плану благоустройства этих территорий, работы по благоустройству в посёлке Яглово должны были пройти в 22-м году. К сожалению, многих исключили из того списка.

- Единственный способ вернуть эту возможность - увеличить денежные средства, - говорит Дмитрий Денисов. - Сделать это возможно через рейтинговое голосование. Поэтому на следующий год, в случае получения поддержки в размере 7 миллионов рублей, мы обязательно вернемся к этому вопросу.

Так же Дмитрий Денисов подробно ответил на вопросы о дорогах в Лихунах, об освещении в Петрово, об остановках на Тарутинской, о благоустройстве Правого берега и о многих других территориях Калуги.

Напомним, задать свои вопросы Городскому голове может любой желающий, планерки проходят каждый понедельник в 14.30, с онлайн-трансляцией во всех соцсетях Денисова:

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